Opel Astra GSE Line: Πρεμιέρα στο σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι

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Αυτοκινητο
Opel Astra GSE Line: Πρεμιέρα στο σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι
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Τα νέα, αμιγώς ηλεκτρικά sport μοντέλα Opel Mokka GSE και Opel Corsa GSE ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις, την προηγμένη τεχνολογία και τη δυναμική τους σχεδίαση. Η Opel συνεχίζει σε αυτή την κατεύθυνση, επεκτείνοντας τη φιλοσοφία GSE σε ακόμα περισσότερα μοντέλα της, με το νέο Astra GSE Line να κάνει την αρχή. Το δημοφιλές μοντέλο της compact κατηγορίας, που κατασκευάζεται στο Rüsselsheim, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ως Astra GSE Line στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Τα αρχικά GSE προέρχονται από το “Grand Sport Electric” και εκφράζουν τη φιλοσοφία της Opel για δυναμικές επιδόσεις, τεχνολογία και έντονα συναισθήματα.Η Opel υπηρετεί αυτή τη φιλοσοφία και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με το Mokka GSE Rally στο ADAC Opel GSE Rally Cup και, πολύ σύντομα, με το νέο αγωνιστικό Opel GSE 27FE στη Formula E. Παράλληλα, η τεχνογνωσία που προέρχεται από τους αγώνες μεταφέρεται στα μοντέλα παραγωγής, με τα αμιγώς ηλεκτρικά Mokka GSE και Corsa GSE, ισχύος 207 kW (281 hp). Το Corsa GSE θα πραγματοποιήσει επίσης την πρεμιέρα του στο Παρίσι.

 

Opel Astra GSE Line: Πρεμιέρα στο σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι

Η νέα έκδοση Astra GSE Line διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό και αποκτά ακόμη πιο δυναμικό χαρακτήρα. Στο εμπρός μέρος, τα διακοσμητικά στοιχεία κάτω από το Opel Vizor ξεχωρίζουν χάρη στον ειδικό χρωματικό συνδυασμό GSE, ενώ η χαρακτηριστική επιγραφή “GSE LINE” στον προφυλακτήρα ενισχύει την ιδιαίτερη ταυτότητα της έκδοσης. Οι diamond-cut ζάντες αλουμινίου 17 ή 18 ιντσών ολοκληρώνουν τη δυναμική εικόνα του μοντέλου. Η σχεδιαστική ταυτότητα GSE συνεχίζεται και στο εσωτερικό. Τα καθίσματα, το τιμόνι, οι επενδύσεις των θυρών και το κεντρικό υποβραχιόνιο διαθέτουν χαρακτηριστικές κίτρινες ραφές, ενώ τα σπορ πεντάλ αλουμινίου προσθέτουν μια επιπλέον δυναμική πινελιά στην καμπίνα.

Opel Astra GSE Line: Πρεμιέρα στο σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι

Η επίσημη εμπορική διάθεση του Astra GSE Line αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2027. Αργότερα μέσα στη χρονιά, η Opel θα παρουσιάσει ακόμα μία ειδική έκδοση του Astra με ισχύ 206 kW (280 hp).Περισσότερα μοντέλα GSE Line θα ακολουθήσουν εντός του 2027, με την Opel να ανακοινώνει περισσότερες λεπτομέρειες στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού

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