Οσομπούκο αλά Μιλανέζ με κοφτό μακαρονάκι

Μία νόστιμη συνταγή για κότσι από τον Γιώργο Ρήγα

Μία συνταγή για οσομπούκο, κότσι του μοσχαριού, κομμένο σε φέτες με το οστό στο κέντρο, έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Οσομπούκο αλά Μιλανέζ με κοφτό μακαρονάκι

Ο σεφ ετοίμασε ένα νόστιμο οσομπούκο αλά Μινανέζ το οποίο συνόδευσε με κοφτό μακαρονάκι και έδειξε βήμα- βήμα  τη διαδικασία.

Οσομπούκο αλά Μιλανέζ με κοφτό μακαρονάκι

Oσομπούλο αλά Μιλανέζ

Υλικά

• 4 φέτες οσομπούκο μοσχαρίσιο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 1 καρότο
• 1 κλωνάρι σέλερι
• 2 σκελίδες σκόρδο
 • 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ
• 1 ποτήρι λευκό κρασί
• 500 ml ζωμό μοσχαριού
 • 4–5 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 φύλλο δάφνης
• 1 κλωναράκι θυμάρι ή δεντρολίβανο
• Αλάτι, πιπέρι
• Λίγο αλεύρι

Οσομπούκο αλά Μιλανέζ με κοφτό μακαρονάκι
 
Εκτέλεση της Συνταγής

1. Κρέας Αλατοπιπερώνουμε το οσομπούκο και το αλευρώνουμε ελαφρά. 2. Σοτάρισμα Σε πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε το κρέας καλά και από τις δύο πλευρές. Το βγάζουμε στην άκρη. 3. Λαχανικά Στο ίδιο σκεύος σοτάρουμε κρεμμύδι, καρότο και σέλερι μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε σκόρδο και πελτέ, ανακατεύουμε 1 λεπτό. 4. Σβήσιμο Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. 5. Μπρεζάρισμα Ξαναβάζουμε το κρέας στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε ντομάτα, ζωμό, δάφνη και μυρωδικά. Το υγρό να φτάνει περίπου μέχρι τη μέση του κρέατος. 6. Σιγανό μαγείρεμα Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε 1½ – 2 ώρες, μέχρι να λιώνει το κρέας και να δέσει η σάλτσα.

Δείτε το Breakfast@Star
 

