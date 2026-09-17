Μία ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δύο να τραυματιστούν σοβαρά.
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To αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Καλυψούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους νεκρούς ήταν 26 ετών, ο δεύτερος 23 και ο τρίτος 18 ετών.
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα. Οι δύο άλλοι επιβαίνοντες νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένοι.
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Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, και προσέκρουσε σε μια μάνδρα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 02:00. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα.
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Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 03:30 και η Τροχαία εξετάζει αν υπήρχε εμπλοκή και άλλου οχήματός.
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