Τραγωδία στην Ποσειδώνος: Τρεις νεκροί από τροχαίο στην παραλιακή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικό τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με τρεις νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες.
  • Οι νεκροί είναι 26, 23 και 18 ετών, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε άτομα.
  • Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάνδρα.
  • Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε γύρω στις 02:00 και η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε στις 03:30.
  • Η Τροχαία ερευνά αν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος.

Μία ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δύο να τραυματιστούν σοβαρά. 

Λ. Ποσειδώνος: Καραμπόλα 5 οχημάτων - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

To αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Καλυψούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους νεκρούς ήταν 26 ετών, ο δεύτερος 23 και ο τρίτος 18 ετών.

Tροχαίο με τρεις νεκρούς σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Tροχαίο με τρεις νεκρούς σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα. Οι δύο άλλοι επιβαίνοντες νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένοι. 

Τροχαίο Πύργος: Ένας νεκρός και 5 τραυματίες- ΙΧ διέσχισε κάθετα την Εθνική

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, και προσέκρουσε σε μια μάνδρα. 

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα έπεσε πάνω σε μια μάντρα

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα έπεσε πάνω σε μια μάντρα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 02:00. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα.

Το αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του

Το αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του

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Συντρίμμια του αυτοκινήτου που έπεσε σε μάντρα σπιτιού στη λεωφορο Ποσειδώνος

Συντρίμμια του αυτοκινήτου που έπεσε σε μάντρα σπιτιού στη λεωφορο Ποσειδώνος

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 03:30 και η Τροχαία εξετάζει αν υπήρχε εμπλοκή και άλλου οχήματός.
 

 

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