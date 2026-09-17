Μία ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δύο να τραυματιστούν σοβαρά.

To αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Καλυψούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους νεκρούς ήταν 26 ετών, ο δεύτερος 23 και ο τρίτος 18 ετών.

Tροχαίο με τρεις νεκρούς σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα. Οι δύο άλλοι επιβαίνοντες νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένοι.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, και προσέκρουσε σε μια μάνδρα.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα έπεσε πάνω σε μια μάντρα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 02:00. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα.

Το αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του

Συντρίμμια του αυτοκινήτου που έπεσε σε μάντρα σπιτιού στη λεωφορο Ποσειδώνος

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 03:30 και η Τροχαία εξετάζει αν υπήρχε εμπλοκή και άλλου οχήματός.

