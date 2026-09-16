Ιδιαίτερη είναι η 16η Σεπτεμβρίου για την Ελένη Τσολάκη και τον Παύλο Πετρουλάκη, καθώς την ίδια ημερομηνία το 2017 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

Η παρουσιάστρια επέλεξε να τιμήσει την επέτειό τους με μια ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα. Στο φωτογραφικό κολάζ που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Ελένη Τσολάκη έγραψε: «It’s been 9 years so far!!». Το μήνυμα συνοδευόταν από μια καρδιά και χέρια σε στάση προσευχής.

Φωτογραφίες από τον γάμο της Ελένης Τσολάκη και του Παύλου Πετρουλάκη

Οι εικόνες που επέλεξε να μοιραστεί η παρουσιάστρια προέρχονται από το άλμπουμ του γάμου τους και καταγράφουν στιγμές από τη σημαντική αυτή ημέρα. Στις φωτογραφίες εμφανίζεται με το νυφικό της, με φόντο το ηλιοβασίλεμα, ενώ ξεχωρίζουν και στιγμιότυπα από τον πρώτο χορό του ζευγαριού.

Στο ίδιο κολάζ περιλαμβάνονται και λεπτομέρειες από τον γάμο, τις οποίες η ίδια διατήρησε όλα αυτά τα χρόνια.

Το insta story της Ελένης Τσολάκη /Φωτογραφία Instagram

Πού και πότε έγινε ο γάμος του ζευγαριού

Η Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης παντρεύτηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2017. Ο θρησκευτικός γάμος τελέστηκε στον Άγιο Διονύσιο στο Island στη Βάρκιζα και ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση στο Island Residence.

Η συγκεκριμένη επέτειος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινή πορεία του ζευγαριού έχει περάσει σε νέα φάση, μετά την απόκτηση του πρώτου τους παιδιού.

Η κόρη τους, η γέννηση και η βάφτιση στο Λαγονήσι

Στις 27 Μαρτίου 2025, η Ελένη Τσολάκη έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί του ζευγαριού, ένα κοριτσάκι. Με τη γέννηση της κόρης τους, η ίδια και ο Παύλος Πετρουλάκης έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Λίγους μήνες αργότερα, τον περασμένο Ιούνιο, βάφτισαν την κόρη τους στο Λαγονήσι και της έδωσαν το όνομα Μαρία. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας, παρουσία συγγενών και στενών φίλων, ενώ ακολούθησε δεξίωση.