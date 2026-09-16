Διαρρήκτης έμπαινε σε Airbnb, έτρωγε, έκανε μπάνιο και έκλεβε αντικείμενα!

Είχε παραβιάσει 3 φορές το ακίνητο στη Θεσσαλονίκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διαρρήκτης παραβίασε τρεις φορές διαμέρισμα Airbnb στη Θεσσαλονίκη.
  • Κατά τις επισκέψεις του, έκανε μπάνιο, έφαγε και έκλεψε αντικείμενα.
  • Ο ιδιοκτήτης ενημερώθηκε για κλοπές καφετιέρας και τηλεόρασης από ενοικιαστές.
  • Ο δράστης επέστρεψε για να κλέψει την αντικαταστημένη τηλεόραση.
  • Η αστυνομία αναζητά τον διαρρήκτη που ενεργεί χωρίς φόβο.

Ένας διαρρήκτης έχει βάλει στο μάτι συγκεκριμένο διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει παραβιάσει τρεις φορές, κάνοντάς το σπίτι του.  

Την πρώτη φορά, παραβίασε την πόρτα και μπήκε στον εσωτερικό. Όμως δε βιάστηκε. Έκανε μπάνιο, έφαγε, ξάπλωσε και στη συνέχεια αποχώρησε, χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό.  

Τη δεύτερη φορά επανέλαβε τις ίδιες κινήσεις, αλλά έκλεψε και διάφορα αντικείμενα.  

Διαρρήκτης έμπαινε σε Airbnb, έτρωγε, έκανε μπάνιο και έκλεβε αντικείμενα!

Ο ιδιοκτήτης καταλάβε ότι κάτι έχει συμβεί, όταν οι ενοικιαστές του τον ενμέρωσαν ότι λείπουν η καφετιέρα και η τηλεόραση, που διαφήμιζε ως παροχές στο Airbnb.  

Όμως ο δράστης δε σταμάτησε εκεί. Επέστρεψε στο ίδιο διαμέρισμα, αυτή τη φορά για να αρπάξει την τηλεόραση που μόλις  είχε αντικαταστήσει ο ιδιοκτήτης. 

Χωρίς να δείχνει να φοβάται, μπήκε, κινήθηκε στον εσωτερικό, πήρε αυτό που ήθελε, βγήκε και εξαφανίστηκε. 

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