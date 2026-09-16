Ένας διαρρήκτης έχει βάλει στο μάτι συγκεκριμένο διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει παραβιάσει τρεις φορές, κάνοντάς το σπίτι του.

Την πρώτη φορά, παραβίασε την πόρτα και μπήκε στον εσωτερικό. Όμως δε βιάστηκε. Έκανε μπάνιο, έφαγε, ξάπλωσε και στη συνέχεια αποχώρησε, χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό.

Τη δεύτερη φορά επανέλαβε τις ίδιες κινήσεις, αλλά έκλεψε και διάφορα αντικείμενα.

Ο ιδιοκτήτης καταλάβε ότι κάτι έχει συμβεί, όταν οι ενοικιαστές του τον ενμέρωσαν ότι λείπουν η καφετιέρα και η τηλεόραση, που διαφήμιζε ως παροχές στο Airbnb.

Όμως ο δράστης δε σταμάτησε εκεί. Επέστρεψε στο ίδιο διαμέρισμα, αυτή τη φορά για να αρπάξει την τηλεόραση που μόλις είχε αντικαταστήσει ο ιδιοκτήτης.

Χωρίς να δείχνει να φοβάται, μπήκε, κινήθηκε στον εσωτερικό, πήρε αυτό που ήθελε, βγήκε και εξαφανίστηκε.

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