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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ζεύγος γιατρών του Κολωνακίου παρουσίαζε εαυτόν ως κορυφαίους, χρησιμοποιώντας γνωστά ονόματα πελατών.
  • Η γιατρός είχε αμφιλεγόμενο πτυχίο και παρουσιαζόταν με διάφορες ειδικότητες, προσελκύοντας ασθενείς.
  • Δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και πολιτικοί επισκέπτονταν το ιατρείο, ενισχύοντας την φήμη των γιατρών.
  • Οι διαγνώσεις ήταν συχνά υπερβολικές, με ασθενείς να πληρώνουν 800-1.000 ευρώ για σκευάσματα και διατροφικά προγράμματα.
  • Καταγγελίες αναφέρουν ότι οι θεραπείες περιλάμβαναν αμφίβολα προϊόντα και διατροφές με πολυτελή συστατικά.

Το ζεύγος των γιατρών του Κολωνακίου είχε καλλιεργήσει την εικόνα των «κορυφαίων» στον χώρο, χρησιμοποιώντας τα ονόματα γνωστών πελατών τους και πρακτικές που έπειθαν τους νέους ασθενείς ότι απευθύνονταν σε καταξιωμένους επαγγελματίες.  

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Με ένα αμφιλεγόμενο πτυχίο από ένα ίδρυμα στη Χονολουλού, η γιατρός δε δίσταζε να παρουσιάζεται κατά περίπτωση με διάφορες ειδικότητες. 

«Ολιστική γιατρός με εξειδίκευση στη γυναικολογία. Στον χώρο της ακουγόταν ότι ήταν η τοπ γιατρός, που πολύ δύσκολα κλείνεις ραντεβού, πολύ δύσκολα τη βρίσκεις, είναι πολύ ακριβή. Είχα ένα γυναικολογικό πρόβλημα και είχα δει την κυρία», περιέγραψε γυναίκα στο Star.  

Γιατροί Γιώργου Μαζωνάκη

Τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της φρόντιζαν οι νέοι ασθενείς να μαθαίνουν... το «χρυσό» πελατολόγιό τους, ώστε να τους πείθουν να κάνουν και αυτοί τις θαυματουργές... όπως υπόσχονταν, θεραπείες που τους πρότειναν. 

«Έβλεπες όλα τα αρχεία των ασθενών, τα ονόματα. Πήγαιναν δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, πολιτικοί. Ο κύριος (...) θεωρούνταν ο σούπερ ντούπερ γιατρός για να πας για αδυνάτισμα. Είχε μια έπαρση, αλαζονεία, ήταν σαν περσόνα. Λες και θα σε σώσει από τα πάντα», πρόσθεσε καταγγέλλουσα.  

Ανάμεσα στα πρόσωπα της σόουμπιζ που επισκέπτονταν το ιατρείο του Κολωνακίου ήταν και η ηθοποιός Χριστίνα Παππά. 

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Γιατροί Μαζωνάκη: «Μου έδωσαν σκευάσματα από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι»

Οι διαγνώσεις που έκαναν οι γιατροί, όπως καταγγέλλουν στο Star πελάτες, ήταν πάντα με σοβαρό πρόβλημα που έπρεπε να θεραπευτεί. 

Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε πάει στο ιατρείο για απώλεια βάρους. 

«Τοποθέτησα τα πόδια μου χωρίς κάλτσες σε δύο πλατφόρμες και βγήκαν πέντε σελίδες με κάποιες τιμές. Αυτές οι τιμές σχετίζονται ουσιαστικά με αιματολογικές εξετάσεις, δηλαδή πορίσματα που βγαίνουν όταν κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις. Επέμεναν να μου κλείσουν και αμέσως ραντεβού, επόμενο ραντεβού. Μου έδωσαν σκευάσματα από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι. Το κόστος ήταν μεταξύ 800 και 1.000 ευρώ, με email κάποια φαγητά που επιτρέπεται να τρώω και κάποια που δεν επιτρέπεται. Και μου κάνει επίσης εντύπωση ότι το διατροφολόγιο περιείχε καραβίδες, αστακούς», ανέφερε. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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