Όσο περνούν οι μέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αυξάνονται οι καταγγελίες για το ζεύγος των γιατρών του Κολωνακίου. Τα στόματα ανοίγουν. Πελάτες τους αποκαλύπτουν στο Star τις απίστευτες θεραπείες και μεθόδους που ακολουθούσαν, ζητώντας τους χιλιάδες ευρώ. Έλεγαν, χωρίς ίχνος ευαισθησίας: «Θα πεθάνεις, το αίμα σου είναι άρρωστο και μόνο εμείς μπορούμε να σε σώσουμε».

Το Star έφερε στο φως μια ακόμη καταγγελία για το ζευγάρι των γιατρών του Κολωνακίου. Ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να προσέγγιζαν πελάτες για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης προκαλεί οργή:

«Έβαλε το αίμα μου κάτω από ένα μικροσκόπιο και μετά άρχισε να μου εξηγεί ότι το οξυγόνο του αίματος δε λειτουργεί καλά στο σώμα μου και έτσι δεν πάει καλά στο μυαλό, δεν πάει καλά στην καρδιά, στα νεφρά, γιατί έχω ένα σοβαρό τοξικό πρόβλημα που έχει πάθει το αίμα μου. Και ότι αν δεν κάνω ειδικές θεραπείες... Και μου λέει, "1.000 συγγνώμη που στο λέω έτσι, πολύ ευθέως, αλλά έχεις δύο χρόνια να ζήσεις"».

Η συνάντησή τους κράτησε ώρες, προκειμένου να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη. Και τότε ήρθε... η λύση εξ ουρανού...

«Μου λέει, εμείς εδώ έχουμε ένα μηχάνημα που λέγεται Ν-US και αυτό είναι από την Ελβετία. Δεν υπάρχει παρά στην Ελβετία και εδώ πέρα. Και τι κάνουμε; Είναι που βγάζουμε το τοξικό αίμα, το καθαρίζουμε, μπαίνει σε αυτό το μηχάνημα, το καθαρίζει το αίμα και το ξαναβάζει πίσω».

Ήταν το ίδιο μοιραίο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι χρυσές «ταρίφες» του ιατρείου στο Κολωνάκι

Οι υποτιθέμενες θεραπείες που αναζωογονούν και «σώζουν» ζωές, κατά τα λεγόμενα των κατηγορούμενων γιατρών, φαίνεται πως κόστιζαν μια περιουσία:

Απλή ιατρική επίσκεψη: 200€ – 300€

Θεραπεία PRP: Περίπου 600€

Υδροθεραπεία ή καθαρισμός εντέρου: 500€ – 1.500€

Πλασμαφαίρεση: Έως 6.000€

Το ζεύγος των γιατρών του Κολωνακίου φαίνεται να διαφήμιζε την κβαντική ιατρική ως έναν σύγχρονο κλάδο της ιατρικής επιστήμης, γεμάτο υποσχέσεις για ευημερία και μακροζωία.

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