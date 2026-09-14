Γιατροί Μαζωνάκη: «Έχεις δύο χρόνια να ζήσεις» - Νέα καταγγελία

Τι είπε ασθενής για την πρακτική των δύο γιατρών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξάνονται οι καταγγελίες κατά του ζεύγους γιατρών του Κολωνακίου μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Πελάτες καταγγέλλουν ότι οι γιατροί τους έλεγαν πως έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και απαιτούσαν χιλιάδες ευρώ για θεραπείες.
  • Ο ένας ασθενής ανέφερε ότι του είπαν πως έχει δύο χρόνια ζωής αν δεν υποβληθεί σε ειδικές θεραπείες.
  • Οι τιμές των θεραπειών κυμαίνονται από 200€ έως 6.000€, με προώθηση της κβαντικής ιατρικής.
  • Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιήθηκε και στον Γιώργο Μαζωνάκη, προκαλώντας ανησυχία για τις μεθόδους τους.

Όσο περνούν οι μέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αυξάνονται οι καταγγελίες για το ζεύγος των γιατρών του Κολωνακίου. Τα στόματα ανοίγουν. Πελάτες τους αποκαλύπτουν στο Star τις απίστευτες θεραπείες και μεθόδους που ακολουθούσαν, ζητώντας τους χιλιάδες ευρώ. Έλεγαν, χωρίς ίχνος ευαισθησίας: «Θα πεθάνεις, το αίμα σου είναι άρρωστο και μόνο εμείς μπορούμε να σε σώσουμε».  

Θάνατος Μαζωνάκη: Πόσο χρέωναν οι γιατροί την πλασμαφαίρεση

Το Star έφερε στο φως μια ακόμη καταγγελία για το ζευγάρι των γιατρών του Κολωνακίου. Ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να προσέγγιζαν πελάτες για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης προκαλεί οργή:  

«Έβαλε το αίμα μου κάτω από ένα μικροσκόπιο και μετά άρχισε να μου εξηγεί ότι το οξυγόνο του αίματος δε λειτουργεί καλά στο σώμα μου και έτσι δεν πάει καλά στο μυαλό, δεν πάει καλά στην καρδιά, στα νεφρά, γιατί έχω ένα σοβαρό τοξικό πρόβλημα που έχει πάθει το αίμα μου. Και ότι αν δεν κάνω ειδικές θεραπείες... Και μου λέει, "1.000 συγγνώμη που στο λέω έτσι, πολύ ευθέως, αλλά έχεις δύο χρόνια να ζήσεις"».

Γιατροί Μαζωνάκη: «Έχεις δύο χρόνια να ζήσεις» - Νέα καταγγελία

Η συνάντησή τους κράτησε ώρες, προκειμένου να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη. Και τότε ήρθε... η λύση εξ ουρανού... 

«Μου λέει, εμείς εδώ έχουμε ένα μηχάνημα που λέγεται Ν-US και αυτό είναι από την Ελβετία. Δεν υπάρχει παρά στην Ελβετία και εδώ πέρα. Και τι κάνουμε; Είναι που βγάζουμε το τοξικό αίμα, το καθαρίζουμε, μπαίνει σε αυτό το μηχάνημα, το καθαρίζει το αίμα και το ξαναβάζει πίσω». 

Ήταν το ίδιο μοιραίο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. 

Οι χρυσές «ταρίφες» του ιατρείου στο Κολωνάκι 

Οι υποτιθέμενες θεραπείες που αναζωογονούν και «σώζουν» ζωές, κατά τα λεγόμενα των κατηγορούμενων γιατρών, φαίνεται πως κόστιζαν μια περιουσία:  

  • Απλή ιατρική επίσκεψη: 200€ – 300€ 

  • Θεραπεία PRP: Περίπου 600€ 
  • Υδροθεραπεία ή καθαρισμός εντέρου: 500€ – 1.500€ 
  • Πλασμαφαίρεση: Έως 6.000€ 

Το ζεύγος των γιατρών του Κολωνακίου φαίνεται να διαφήμιζε την κβαντική ιατρική ως έναν σύγχρονο κλάδο της ιατρικής επιστήμης, γεμάτο υποσχέσεις για ευημερία και μακροζωία. 

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