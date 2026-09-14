«Αυτό είναι το καλύτερο παιδί; Δεν κατάλαβα. Ό,τι τι ρε Καίτη;» έγραψε στο Instagram της η Αγγελική Ηλιάδη εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της στην ατάκα που είπε η Καίτη Γαρμπή στον Αντώνη Ρέμο.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια στη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής του πορείας, είπε on stage την ατάκα πως ο Αντώνης είναι το καλό παιδί και της μέρας και της νύχτας.

Η ατάκα της προκάλεσε κύμα αντιδράσεων καθώς πολλοί το συνέδεσαν με το εμβληματικό τραγούδι του Μαζωνάκη “Παιδί της Νύχτας” , αναφέροντας πως το timing που έκανε αυτή τη δήλωση ήταν λάθος καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης μόλις είχε φύγει από τη ζωή.



Η ίδια η Καίτη απάντησε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε τονίζοντας πως η αγάπη δεν μπαίνει στη ζυγαριά, και η αναζήτηση «κακίας και εχθρότητας» ακόμη και μέσα σε μια περίοδο πένθους δεν τιμά τη μνήμη ενός ανθρώπου, κάνοντας λόγο για «νοσηρή ανθρωποφαγία».



«Ο σεβασμός, η αγάπη και η θλίψη μου για τον Γιώργο δεν μπαίνουν σε ζυγαριά με την αγάπη και την εκτίμησή μου για τον Αντώνη. Η αγάπη δεν λειτουργεί έτσι» ανέφερε.

Οι δύο καλλιτέχνες στην επετειακή συναυλία στη Θεσσαλονίκη, τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη το πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη και τότε ο Αντώνης Ρέμος, κοίταξε προς τον ουρανό και φώναξε: «Αγόρι μου... Γιώργο, έφυγες πολύ νωρίς. Ας στείλουμε ένα τραγούδι εκεί πάνω».

Aντώνης Ρέμος και Γιώργος Μαζωνάκης/ NDP Νίκος Δρούκας

Ο τραγουδιστής ερμήνευσε και το τραγούδι “Ανήκω σε μένα”. Και η Καίτη Γαρμπή όμως από την πλευρά της, ήταν από τις πρώτες που αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η απώλειά του τους γονάτισε.



