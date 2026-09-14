Σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχεται το τελευταίο χειροκρότημα. Η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνεργάτες του, αλλά και ο κόσμος που τον αγάπησε και τον ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια, αποχαιρετούν τον αγαπημένο τραγουδιστή, σε μια ημέρα γεμάτη ανείπωτη θλίψη και βαθιά συγκίνηση.

Ράκος ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη/NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στη γειτονιά που συνδέθηκε με τα πρώτα χρόνια της ζωής και της πορείας του. Εκεί, όπου σήμερα αναμένεται να βρεθεί πλήθος κόσμου για να πει το δικό του τελευταίο «αντίο» σε έναν καλλιτέχνη που άφησε το ξεχωριστό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εξόδιος ακολουθία θα είναι ανοιχτή για όλους όσοι θέλουν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία μόνο των στενών συγγενών του.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται σήμερα οι άνθρωποι που τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και πορεύτηκαν μαζί του, για να τιμήσουν τη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Το κλίμα ήταν ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο από χθες, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της λαϊκής αγρυπνίας. Χιλιάδες άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας έφτασαν στη Νίκαια για να βρεθούν κοντά του για μία τελευταία φορά, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια, πολλοί από τους θαυμαστές του αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους τραγουδιστή, ενώ ο κόσμος, που είχε συγκεντρωθεί έξω από τον ναό, σιγοτραουδούσε τις μεγάλες του επιτυχίες.

Σήμερα, η συγκίνηση κορυφώνεται. Ο Γιώργος Μαζωνάκης περνά για τελευταία φορά από τη γειτονιά που αγάπησε και δέχεται το τελευταίο χειροκρότημα από όλους εκείνους που συντρόφευσε τις νύχτες τους και θέλησαν να του πουν ένα μεγάλο «ευχαριστώ».