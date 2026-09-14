Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη - Στις 13:00 η εξόδιος ακολουθία

Δάκρυα και τραγούδια στην ολονύχτια αγρυπνία για το «παιδί της νύχτας»

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Συγκίνηση και δάκρυα για τον Γιώργο Μαζωνάκη/ βίντεο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποχαιρετάται σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, με εξόδιο ακολουθία στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.
  • Η τελετή θα είναι ανοιχτή για το κοινό, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
  • Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από χθες για να τον αποχαιρετήσει, με συγκινητικές στιγμές και τραγούδια.
  • Η λαϊκή αγρυπνία χθες συγκέντρωσε χιλιάδες θαυμαστές, που σχημάτισαν μεγάλες ουρές.
  • Ο Μαζωνάκης άφησε σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχεται το τελευταίο χειροκρότημα. Η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνεργάτες του, αλλά και ο κόσμος που τον αγάπησε και τον ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια, αποχαιρετούν τον αγαπημένο τραγουδιστή, σε μια ημέρα γεμάτη ανείπωτη θλίψη και βαθιά συγκίνηση.

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Ράκος ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη/NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Ράκος ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη/NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στη γειτονιά που συνδέθηκε με τα πρώτα χρόνια της ζωής και της πορείας του. Εκεί, όπου σήμερα αναμένεται να βρεθεί πλήθος κόσμου για να πει το δικό του τελευταίο «αντίο» σε έναν καλλιτέχνη που άφησε το ξεχωριστό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

«Γιατί, Γιώργο;»: Με τραγούδια το ύστατο χαίρε του κόσμου στον Μαζωνάκη

Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη - Στις 13:00 η εξόδιος ακολουθία

 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εξόδιος ακολουθία θα είναι ανοιχτή για όλους όσοι θέλουν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία μόνο των στενών συγγενών του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η οικογένειά του στη λαϊκή αγρυπνία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Στο πλευρό του θα βρίσκονται σήμερα οι άνθρωποι που τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και πορεύτηκαν μαζί του, για να τιμήσουν τη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Το κλίμα ήταν ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο από χθες, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της λαϊκής αγρυπνίας. Χιλιάδες άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας έφτασαν στη Νίκαια για να βρεθούν κοντά του για μία τελευταία φορά, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια, πολλοί από τους θαυμαστές του αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους τραγουδιστή, ενώ ο κόσμος, που είχε συγκεντρωθεί έξω από τον ναό, σιγοτραουδούσε τις μεγάλες του επιτυχίες.

Σήμερα, η συγκίνηση κορυφώνεται. Ο Γιώργος Μαζωνάκης περνά για τελευταία φορά από τη γειτονιά που αγάπησε και δέχεται το τελευταίο χειροκρότημα από όλους εκείνους που συντρόφευσε τις νύχτες τους και θέλησαν να του πουν ένα μεγάλο «ευχαριστώ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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