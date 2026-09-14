Νέα κρίσιμα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να βρεθούν σήμερα, στην Ευελπίδων για να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να περάσουν την πόρτα του στις 13:00 το μεσημέρι. Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή μάλιστα, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξήγησε πως αν δεν υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία από δόλο, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, τότε είναι πολύ πιθανό οι δύο γιατροί να μην προφυλακιστούν.

«Είναι μια καθοριστική μέρα για την πορεία αυτής της υπόθεσης, διότι εάν δεν αναβαθμιστεί η αποδιδόμενη μέχρι σήμερα κατηγορία, είναι σφόδρα πιθανό να δεσμευτεί ο ανακριτής να μη μπορεί δικονομικά να διατάξει την

προσωρινή τους κράτηση από την Παρασκευή το μεσημέρι», είπε ο κ. Λυκούδης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται μια φωτογραφία του τραγουδιστή ξαπλωμένου στο ιατρικό κρεβάτι, που φέρεται να έχουν στα χέρια τους οι αρχές, αλλά και η ακριβής χρονική αλληλουχία από την έναρξη της πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ.

Στον ανακριτή θα απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Η φωτογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να τραβήχτηκε από τη γιατρό όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το στιγμιότυπο φέρεται να τραβήχτηκε στις 14:45 και δείχνει τον τραγουδιστή με κλειστά μάτια, ξαπλωμένο στο κρεβάτι και με φλεβοκαθετήρα στο δεξί χέρι.

Η φωτογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε διαγραφεί και στη συνέχεια ανακτήθηκε από τα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ. Για τις Αρχές κρίσιμα θεωρούνται τόσο ο χρόνος λήψης όσο και ο χρόνος διαγραφής της.

Τα ψηφιακά αρχεία που εντόπισαν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. καίνε τους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φωτογραφία έχει σταλεί για εξέταση σε ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί, εφόσον αυτό είναι επιστημονικά εφικτό, αν ο Μαζωνάκης ήταν στη ζωή όταν τραβήχτηκε. Παράλληλα εξετάζεται αν στην εικόνα υπάρχουν στοιχεία από τα μηχανήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών του περιστατικού.

Θάνατος Μαζωνάκη: Το διαγραμμένο ραντεβού και η ώρα άφιξης

Ένα ακόμη κρίσιμο ψηφιακό εύρημα είναι το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στον υπολογιστή του ιατρείου, το οποίο είχε διαγραφεί.

Οι δύο γιατροί, στις αρχικές τους απολογίες φέρεται να υποστήριξαν ότι ο τραγουδιστής είχε ραντεβού στις 16:00 και έφτασε με καθυστέρηση.

Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη θα υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε πανικό και γι' αυτό υπέπεσε σε αντιφάσεις

Την εκδοχή αυτή, ωστόσο, αμφισβητεί η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή από τη Βούλα στο Κολωνάκι. Ο οδηγός κατέθεσε στις Αρχές ότι άφησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο στις 13:55, αφού προηγουμένως έκαναν στάση σε φαρμακείο.

«Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε, να πω την αλήθεια, τη δική μου την αλήθεια, σε σχέση με τον πελάτη μου. Δεν ξέρω αν θα τα βρει η δικαιοσύνη, η οικογένειά του. Πρέπει να χαιρετήσουμε τον Γιώργο από απόψε, και αύριο φεύγει. Και για την οικογένειά του και για εμάς», είπε στο Mega.

Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε προσπάθειες αλλοίωσης στοιχείων στο ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι δείχνει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το ημερολόγιο του μηχανήματος κατέγραψε λειτουργία διάρκειας 42 λεπτών, ενώ ως χρόνος έναρξης εμφανίζεται η 14:14.

Οι ερευνητές εξετάζουν, ωστόσο, αν τα 42 λεπτά αντιστοιχούν εξ ολοκλήρου στον χρόνο της θεραπείας ή περιλαμβάνουν στάδια προετοιμασίας και λειτουργίας του μηχανήματος πριν ή μετά τη διαδικασία.

Ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Κολωνάκι διέψευσε τους ισχυρισμούς των γιατρών για την ώρα που έφτασε στο ιατρείο ο τραγουδιστής

Για τον λόγο αυτό αναμένεται να δοθούν εξηγήσεις από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος στο συγκεκριμένο λογισμικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διασώστης του ΕΚΑΒ που έφτασε στο ιατρείο ήταν εκείνος που παρατήρησε ότι το μηχάνημα βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία, περίπου μισή ώρα μετά τις 16:00.

Η ακριβής χρονική αλληλουχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του διαστήματος μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, έγινε στις 16:20.

Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο επίκεντρο και οι ενέργειες μετά την κατάρρευση

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα τι συνέβη μετά την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και ποιες ενέργειες έγιναν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Στη δικογραφία, υπάρχουν διαφορετικές αναφορές σχετικά με τη χρήση του απινιδωτή, τις προσπάθειες ανάνηψης και την ενημέρωση των διασωστών.

Ο σύζυγος της γιατροί που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να έχει καταθέσει ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα της θεραπείας

Εξετάζεται επίσης το γεγονός ότι οι δύο γιατροί δε συνόδευσαν τον ασθενή στο νοσοκομείο, αλλά επέστρεψαν στο σπίτι τους, όπου και τους εντόπισε τελικά η αστυνομία.

Ο 58χρονος γιατρός, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αναμένεται να υποστηρίξει ότι απουσίαζε για φαγητό την ώρα του περιστατικού και δεν είχε εμπλοκή στην επίμαχη θεραπεία. Η σύζυγός του φέρεται να αποδίδει τις αντιφάσεις της στον «πανικό της στιγμής».

Θάνατος Μαζωνάκη: Το αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας

Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ωστόσο, μέσω του δικηγόρου της, Χαράλαμπου Λυκούδη, έχει ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η θανατηφόρα έκθεση αφορά, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος αφήνει αβοήθητο πρόσωπο που βρίσκεται υπό την προστασία ή τη φροντίδα του και επέρχεται θάνατος.

Το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει για την περίπτωση θανάτου κάθειρξη έως δέκα έτη.

Αντίθετα, η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο προϋποθέτει να αποδειχθεί ότι ο δράστης προέβλεψε ως δυνατό το θανατηφόρο αποτέλεσμα και, παρά ταύτα, το αποδέχθηκε. Η πλευρά της οικογένειας θεωρεί ότι τα στοιχεία της υπόθεσης δικαιολογούν την αναβάθμιση.

Ωστόσο, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεδειγμένη. Για την τελική αξιολόγηση θα έχουν καθοριστική σημασία τα ιατροδικαστικά και τοξικολογικά ευρήματα, η αιτία θανάτου, το αν η θεραπεία οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα γνώριζε κάθε ένας από τους δύο γιατρούς.

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι δύο γιατροί

Παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε εξέλιξη βρίσκεται και οικονομικός έλεγχος των δύο γιατρών από την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο αρχικός έλεγχος φέρεται να έχει εντοπίσει ασυμφωνίες μεταξύ εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται, σύμφωνα αν υπάρχουν offshore εταιρείες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η ώρα του τελευταίου «αντίο»

Την ίδια ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη ετοιμάζονται να τον αποχαιρετήσουν σήμερα για τελευταία φορά.

Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου από χθες το απόγευμα είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου.

Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 13:00 και η ταφή αναμένεται να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας.