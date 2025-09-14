Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Σεπτεμβρίου
14.09.25 , 00:08 «Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!
13.09.25 , 23:39 Ανδρουλάκης: «Με μια εξαετία ΝΔ, ο λαός βιώνει διαρκή αδιέξοδα»
13.09.25 , 23:26 Κέντρο Υγείας Αίγινας: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της γυναίκας
13.09.25 , 22:44 Θύμα του σκηνοθέτη ξεσπά στο STAR: «Μου κατέστρεψε τη ζωή»
13.09.25 , 22:00 Θερμαϊκός κόλπος: Αλιευτικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχια
13.09.25 , 21:47 Νέα Ιωνία: Η Στιγμή Που Φαρμακοποιός Πιάνει Επ' Αυτοφώρω Ληστή Στο Ταμείο
13.09.25 , 21:32 Μ. Στεφανής: «Αυστηρή αστυνόμευση για να πιάσουν τόπο τα νέα μέτρα»
13.09.25 , 21:10 Τροχαίο Κεφαλονιά: «Από την άσφαλτο ως τη θάλασσα είναι 300 μέτρα»
13.09.25 , 20:30 Δράμα: Μητέρα καταγγέλλει οδηγό ΚΤΕΛ - Αποβίβασε μαθητές στα χωράφια
13.09.25 , 20:13 Ρουμανία: Παραβίαση του εναερίου χώρου της από ρωσικό drone
13.09.25 , 19:30 Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στην Κηφισιά
13.09.25 , 19:15 Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 23χρονο Νίκο - Έπεσε σε γκρεμό ενώ γύριζε σπίτι
13.09.25 , 18:41 Ρόδος: Συνελήφθη γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη
13.09.25 , 18:23 BMW Motorrad Vision CE: Μπορείτε να το οδηγήσετε χωρίς κράνος
«Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!
Λουκία Παπαδάκη: Η ηλικία, ο σύντροφος και το διαζύγιο όταν ήταν έγκυος
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Άννα Βίσση: Οι πρόβες στο Καλλιμάρμαρο
Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε τον λόγο που μετακόμισε... ξανά!
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στην αυλή του σπιτιού της με τα τρία της παιδιά
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου
Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στην Κηφισιά
Τροχαίο Κεφαλονιά: «Από την άσφαλτο ως τη θάλασσα είναι 300 μέτρα»
Περισσότερα

VIDEOS

Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Kυριακή 14 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοκλέους και γιορτάζουμε και την Ύψωσις Τιμίου Σταυρού. 

Μεγάλη δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η διπλή ανεύρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Ιησούς Χριστός. Στη χώρα μας γιορτάζουν ο Σταύρος και η Σταυρούλα.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 η γηραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, μετέβη στους Αγίους Τόπους για να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στον λόφο του Γολγοθά. Η μετέπειτα Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην εύρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο, τον γνωστό μας βασιλικό. Ύστερα από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί, του Κυρίου και των δύο ληστών.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Θεοκλής, Θεοκλέας
  • Θεόκλεια
  • Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης
  • Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:06 και θα δύσει στις 19:35. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 29 λεπτά.

Σελήνη 22.1 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ατοπικής Δερματίτιδας

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατοπικής Δερματίτιδας καθιερώθηκε το 2018, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συμμαχίας των Οργανώσεων των Δερματολογικών Ασθενών (IADPO), μιας οργάνωσης που εδρεύει στον Καναδά και δραστηριοποιείται σε 62 χώρες του κόσμου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου, με σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστά τα προβλήματα ιατρικής και κοινωνικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από ατοπική δερματίτιδα.

Η ατοπική δερματίτιδα (είναι γνωστή και ως ατοπικό έκζεμα) αποτελεί μία χρόνια φλεγμονώδη πάθηση του δέρματος, που χαρακτηρίζεται από έντονο κνησμό και υποτροπιάζουσες εκζεματικές βλάβες. Στην αιτιολογία περιλαμβάνονται τόσο γενετικοί, όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Αν και συνήθως ξεκινά στη βρεφική ηλικία, επηρεάζοντας περίπου δύο στα δέκα παιδιά, η πάθηση παραμένει αρκετά συχνή και στους ενήλικες. Περίπου ένας στους δέκα ανθρώπους παγκοσμίως πάσχει από ατοπική δερματίτιδα, κάνοντάς τη μία από τις συνηθέστερες χρόνιες ασθένειες. Στην Ελλάδα, τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την περιοχή της Κρήτης δείχνουν ότι το 10% των παιδιών ηλικίας 4 ετών πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα.

Όμως ο κνησμός και οι δερματικές βλάβες αποτελούν μόνο ένα μέρος του προβλήματος, καθώς το νόσημα μπορεί να ασκήσει βαθύτερες επιδράσεις. Τα συμπτώματα, οι διαταραχές του ύπνου και η κοινωνική επιβάρυνση λόγω αμηχανίας από τις εμφανείς δερματικές βλάβες επηρεάζουν σημαντικά την ψυχοκοινωνική ευεξία, τόσο των ασθενών, όσο και των οικογενειών τους.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top