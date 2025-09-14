Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Kυριακή 14 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοκλέους και γιορτάζουμε και την Ύψωσις Τιμίου Σταυρού.

Μεγάλη δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η διπλή ανεύρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Ιησούς Χριστός. Στη χώρα μας γιορτάζουν ο Σταύρος και η Σταυρούλα.

Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 η γηραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, μετέβη στους Αγίους Τόπους για να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στον λόφο του Γολγοθά. Η μετέπειτα Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην εύρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο, τον γνωστό μας βασιλικό. Ύστερα από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί, του Κυρίου και των δύο ληστών.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Θεοκλής, Θεοκλέας

Θεόκλεια

Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης

Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:06 και θα δύσει στις 19:35. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 29 λεπτά.

Σελήνη 22.1 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Ατοπικής Δερματίτιδας

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατοπικής Δερματίτιδας καθιερώθηκε το 2018, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συμμαχίας των Οργανώσεων των Δερματολογικών Ασθενών (IADPO), μιας οργάνωσης που εδρεύει στον Καναδά και δραστηριοποιείται σε 62 χώρες του κόσμου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου, με σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστά τα προβλήματα ιατρικής και κοινωνικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από ατοπική δερματίτιδα.

Η ατοπική δερματίτιδα (είναι γνωστή και ως ατοπικό έκζεμα) αποτελεί μία χρόνια φλεγμονώδη πάθηση του δέρματος, που χαρακτηρίζεται από έντονο κνησμό και υποτροπιάζουσες εκζεματικές βλάβες. Στην αιτιολογία περιλαμβάνονται τόσο γενετικοί, όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Αν και συνήθως ξεκινά στη βρεφική ηλικία, επηρεάζοντας περίπου δύο στα δέκα παιδιά, η πάθηση παραμένει αρκετά συχνή και στους ενήλικες. Περίπου ένας στους δέκα ανθρώπους παγκοσμίως πάσχει από ατοπική δερματίτιδα, κάνοντάς τη μία από τις συνηθέστερες χρόνιες ασθένειες. Στην Ελλάδα, τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την περιοχή της Κρήτης δείχνουν ότι το 10% των παιδιών ηλικίας 4 ετών πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα.

Όμως ο κνησμός και οι δερματικές βλάβες αποτελούν μόνο ένα μέρος του προβλήματος, καθώς το νόσημα μπορεί να ασκήσει βαθύτερες επιδράσεις. Τα συμπτώματα, οι διαταραχές του ύπνου και η κοινωνική επιβάρυνση λόγω αμηχανίας από τις εμφανείς δερματικές βλάβες επηρεάζουν σημαντικά την ψυχοκοινωνική ευεξία, τόσο των ασθενών, όσο και των οικογενειών τους.