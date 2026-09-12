Μαζωνάκης: Πλασμαφαίρεση και σε πολυτελή ξενοδοχεία από τους γιατρούς

Ήθελαν να μεταφέρουν τα μηχανήματα στις Κυκλάδες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο γιατροί από κλινική στο Κολωνάκι κατηγορούνται για πλασμαφαίρεση σε πολυτελή ξενοδοχεία.
  • Αναζητούσαν συνεργασίες με ξενοδόχους στις Κυκλάδες για να προσφέρουν θεραπείες σε πελάτες με υψηλά εισοδήματα.
  • Μεταφέρονταν μηχανήματα από το ιατρείο τους για να συνεχίζουν τις θεραπείες στα ξενοδοχεία.
  • Επικοινωνία με ξενοδοχείο στην Αντίπαρο επιβεβαίωσε επαφή, αλλά δεν προχώρησε η συνεργασία.
  • Στόχος ήταν οι θεραπείες να ακολουθούν τους πελάτες στις διακοπές τους.

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι γιατροί είχαν έρθει σε επαφή με ξενοδόχους για να μεταφέρουν τα μηχανήματά τους και να κάνουν τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης και σε νησιά, σε πελάτες με «γερά» πορτοφόλια. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Oι κινήσεις των γιατρών και η αλλοίωση στοιχείων

Η ζωή που έκαναν ήταν πολυτελής: διακοπές με σκάφη σε κοσμικούς προορισμούς και πεντάστερα ξενοδοχεία. Εκεί βρίσκονταν τα καλοκαίρια μαζί με τα… μηχανήματά τους, ακόμη και αυτά της πλασμαφαίρεσης, που διαφήμιζαν. 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν σε πανικό» - Τι θα υποστηρίξει η γιατρός

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR, τους καλοκαιρινούς μήνες αναζητούσαν συνεργασίες με πολυτελή ξενοδοχεία στις Κυκλάδες και σε δημοφιλείς προορισμούς, εκεί όπου παραθέριζε το επώνυμο και οικονομικά ευκατάστατο πελατολόγιό τους. 

Μαζωνάκης: Πλασμαφαίρεση και σε πολυτελή ξενοδοχεία από τους γιατρούς

Ο σχεδιασμός ήταν συγκεκριμένος: να μεταφέρουν από το ιατρείο του Κολωνακίου τα συγκεκριμένα μηχανήματα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών και να συνεχίζουν εκεί τις λεγόμενες «εξειδικευμένες» θεραπείες. 

Με άλλα λόγια, ο πελάτης θα πήγαινε διακοπές και η… θεραπεία θα τον ακολουθούσε, μέσα στο ξενοδοχείο. 

Το STAR επικοινώνησε με ξενοδοχείο στην Αντίπαρο, το οποίο επιβεβαίωσε ότι υπήρξε επικοινωνία με το ζευγάρι των γιατρών για πιθανή συνεργασία, όμως τελικά δεν προχώρησε. 

Και η Αντίπαρος δεν ήταν η μοναδική περίπτωση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ είχαν γίνει επαφές και με άλλα ξενοδοχεία σε δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων, με τον ίδιο στόχο: να μπορούν α συγκεκριμένα μηχανήματα και οι θεραπείες να ταξιδεύουν μαζί με το πελατολόγιό τους, από το Κολωνάκι… στις Κυκλάδες. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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