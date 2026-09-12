Με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη να έχουν συνδεθεί με διαφορετικές στιγμές της ζωής της, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια προσωπική αναδρομή μέσα από τα social media.

Με αφορμή το «Έλα να δεις», η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα, περιγράφοντας όλα όσα μπορεί να χωρέσει ένα τραγούδι μέσα στον χρόνο. Έρωτες, χωρισμοί, ξενύχτια, χαρές και δύσκολες στιγμές, όλα συνδεδεμένα με τη μουσική του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στο πόσο έντονα έχει βιώσει τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως πολλές φορές ένιωθε ότι οι στίχοι τους γράφτηκαν ειδικά για εκείνη.

«Το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι… Πόσα χρόνια, πόσες στιγμές, πόσες διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μου έχουν περάσει με τα τραγούδια του να παίζουν κάπου από πίσω… Έχω κλάψει με αυτά. Έχω ερωτευτεί. Έχω χωρίσει. Έχω ξενυχτήσει, έχω χορέψει μέχρι το πρωί, έχω τραγουδήσει με όλη μου τη δύναμη στίχους που εκείνη τη στιγμή ένιωθα πως είχαν γραφτεί μόνο για μένα. Κάποια τραγούδια δεν είναι απλώς τραγούδια. Γίνονται εποχές της ζωής σου. Άνθρωποι. Έρωτες. Αποχαιρετισμοί. Βράδια που δεν ξεχνάς. Και όταν τα ακούς ξανά, για λίγα λεπτά επιστρέφεις ακριβώς εκεί. Και τελικά συνειδητοποιώ πως τόσα χρόνια, χωρίς καν να το καταλαβαίνω, ο Μαζωνάκης ήταν μέρος του soundtrack της δικής μου ζωής…», έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου σε story που δημοσίευσε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Μέσα από τα λόγια της, η παρουσιάστρια περιέγραψε ουσιαστικά τη δύναμη που μπορεί να έχει η μουσική στη ζωή ενός ανθρώπου. Ένα τραγούδι μπορεί να γίνει συνδετικός κρίκος με μια συγκεκριμένη εποχή, έναν άνθρωπο ή ένα συναίσθημα και, όταν επιστρέψει στα αυτιά σου χρόνια αργότερα, να σε μεταφέρει ξανά στην ίδια στιγμή.