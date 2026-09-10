Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα

Η τελευταία συναυλία της ζωής του αγαπημένου καλλιτέχνη

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«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε την τελευταία του συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιουνίου, τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του.
  • Η συναυλία συγκίνησε το κοινό, με τον καλλιτέχνη να γονατίζει και να κλαίει στη σκηνή.
  • Αποχαιρέτησε τους θεατές λέγοντας "Σας αγαπώ", που αποδείχθηκε προφητικό.
  • Είχε προγραμματίσει επετειακή συναυλία για τα 33 χρόνια καριέρας του στις 20 Σεπτεμβρίου, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε.
  • Ο Μαζωνάκης πέθανε από καρδιακή ανακοπή στις 9 Σεπτεμβρίου.

Βαθιά συγκίνηση προκαλούν οι εικόνες από την τελευταία μεγάλη συναυλία που έδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη Θεσσαλονίκη, περίπου τρεις μήνες πριν φύγει ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών.

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Ήταν 10 Ιουνίου, όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή που είχε στηθεί στο λιμάνι της πόλης και τραγούδησε μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Κανείς εκείνη τη βραδιά δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή θα ήταν η τελευταία live εμφάνιση της ζωής του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης χάρισε στο κοινό μια αξέχαστη συναυλία, ερμηνεύοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Ανάμεσά τους και το «Παράξενο Με Μένα», ένα τραγούδι που απέκτησε διαφορετική συναισθηματική βαρύτητα μετά την είδηση του θανάτου του.

«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr

Βίντεο από εκείνη τη βραδιά κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα social media και συγκλονίζουν. Σε ένα από αυτά, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να γονατίζει στη σκηνή, έχοντας στο πλευρό του τους μουσικούς του, ενώ δείχνει ιδιαίτερα φορτισμένος.

Λίγο πριν αποχωρήσει, θέλησε να απευθυνθεί στους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν και τον στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια.

«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου», είχε πει στους θεατές και αμέσως μετά τους εξομολογήθηκε: «Σας αγαπώ».

Ένα «Σ' αγαπώ» που έμελλε να είναι το τελευταίο. Τα λόγια του... προφητικά.

Στη συνέχεια, ξέσπασε σε κλάματα κρύβοντας με τα χέρια το πρόσωπό του και αποχώρησε γρήγορα από τη σκηνή. Μια στιγμή που τότε έμοιαζε με έναν έντονα συναισθηματικό αποχαιρετισμό έπειτα από μια μεγάλη συναυλία, σήμερα όμως συγκινεί ακόμη περισσότερο.

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Η επετειακή συναυλία που δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμαζόταν να επιστρέψει πολύ σύντομα στη σκηνή. Στις 20 Σεπτεμβρίου είχε προγραμματίσει μια μεγάλη επετειακή συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 33 χρόνων καλλιτεχνικής πορείας.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτέλεσε και το θέμα της τελευταίας του ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τη χαρακτηριστική φράση «Γιώργοοο βγαίνεις…», είχε δώσει το σύνθημα για τη μεγάλη συνάντηση με τους θαυμαστές του, η οποία, δυστυχώς, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έπειτα από καρδιακή ανακοπή. Η τελευταία του υπόκλιση στη Θεσσαλονίκη και εκείνο το αυθόρμητο «σας αγαπώ» παραμένουν πλέον ως ένα συγκλονιστικό «αντίο» προς το κοινό που τον ακολούθησε σε ολόκληρη την καλλιτεχνική του διαδρομή.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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