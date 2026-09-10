Σάρον Στόουν: «Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό»

Σάρον Στόουν: Η μητέρα μου φοβόταν να πεθάνει επειδή πίστευε ότι θα ήταν εκεί οι γονείς της που την είχαν κακοποιήσει με τρομερή βία/ ERT

Για την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις της μίλησε ανοιχτά η Σάρον Στόουν, αποκαλύπτοντας πως το τελευταίο διάστημα απέχει συνειδητά από το σεξ, καθώς πλέον αναζητά κάτι διαφορετικό στην ερωτική της ζωή.

Η 68χρονη ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο podcast «Mayim Bialik’s Breakdown» την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όπου συζήτησε με τη Μέιμ Μπιάλικ τόσο για την καριέρα της όσο και για τις σχέσεις και τις επιλογές της σήμερα.

Όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε πώς είναι ως σύντροφος, η Σάρον Στόουν μίλησε με ειλικρίνεια για τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια.

«Είμαι πολύ καλή σύντροφος, αλλά έχω πολύ καιρό να είμαι σε σχέση. Και έχω υπάρξει σύντροφος τόσο σε κακούς συντρόφους όσο και σε καλούς συντρόφους. Είχα καλή τύχη και κακή τύχη και καθόλου τύχη. Για αρκετό καιρό δεν είχα καθόλου τύχη. Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό, γιατί πλέον έχω φτάσει στο σημείο όπου πραγματικά θέλω να είμαι μόνο με κάποιον που νοιάζομαι» είπε.

Δείτε τη συνέντευξή της:

Η ηθοποιός εξήγησε πως, έχοντας πλέον μεγαλώσει τα παιδιά της, βλέπει διαφορετικά τις ερωτικές σχέσεις και επιθυμεί έναν άνθρωπο που θα είναι πραγματικός σύντροφος στη ζωή της.

«Κάποιον που να είναι σύντροφός μου και όχι απλώς κάποιον για να κάνω σεξ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Έχω κάπως βαρεθεί αυτό» εξήγησε.

Όπως παραδέχτηκε, αυτή την περίοδο δεν έχει γνωρίσει κάποιον που να ανταποκρίνεται σε όσα αναζητά: «Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη φάση που δεν έχω καθόλου τύχη».

Η Σάρον Στόουν αναφέρθηκε και στον έρωτα, αποκαλύπτοντας πως, παρότι έχει αγαπήσει στη ζωή της, δεν θεωρεί ότι έχει συναντήσει μέχρι σήμερα τον άνθρωπο που θα χαρακτήριζε «μεγάλο έρωτα».

«Έχω ζήσει έρωτες στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει τον μεγάλο έρωτα της ζωής μου», εξομολογήθηκε.

Η Στόουν έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν. Από το 1984 έως το 1990 ήταν παντρεμένη με τον παραγωγό Μάικλ Γκρίνμπουργκ, ενώ το 1998 παντρεύτηκε τον δημοσιογράφο Φιλ Μπρόνσταϊν, με τον οποίο πήραν μαζί τον γιο τους, Ρόαν, το 2000. Μετά τον χωρισμό τους, η ίδια υιοθέτησε ακόμη δύο αγόρια.