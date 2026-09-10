«Θέλω να κάνω τη ζωή μου ταινία». Μια φράση που είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Τάσο Τρύφωνος και στην εκπομπή «Τετ α τετ» και που σήμερα αποκτά μια διαφορετική σημασία.

Ο ίδιος είχε μιλήσει τότε για ένα όνειρο που κουβαλούσε μέσα του καιρό. Και μπορεί η ζωή του να μην έγινε τελικά ταινία με την κυριολεκτική έννοια, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταφέρει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.

Η πιο ξεχωριστή κινηματογραφική του στιγμή είχε έρθει με την ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία και είχε βρεθεί στο 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, περπατώντας στο κόκκινο χαλί της Κρουαζέτ.

Για εκείνον ήταν ένα όνειρο που γινόταν πραγματικότητα. Το είχε παραδεχτεί και ο ίδιος, μιλώντας από τις Κάννες και μοιραζόμενος τη χαρά του με τον κόσμο.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στις Κάννες στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας "Στον θρόνο του Ξέρξη" σε σκηνοθεσία της Έφης Καλογηροπούλου, μαζί με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, την διευθύντρια της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήταν ένα όνειρο που είχα χρόνια στο μυαλό μου. Τη διασκευή του "Ανήκω σε μένα", που παίζει μέσα στην ταινία, την έχει κάνει η Kid Moxie. Ευελπιστώ στα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, την αγάπη μου».

Η κινηματογραφική παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη, όμως, δεν είχε ξεκινήσει ούτε είχε σταματήσει εκεί.

Ήδη από το 2002, ο τραγουδιστής είχε συνδέσει τη φωνή του με τον ελληνικό κινηματογράφο, ερμηνεύοντας τα τραγούδια «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι» του Σταμάτη Κραουνάκη για το soundtrack της ταινίας «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου» του Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Έτσι, με έναν διαφορετικό τρόπο, η παρουσία του είχε περάσει από τη μουσική στη μεγάλη οθόνη, πολύ πριν ο ίδιος βρεθεί μπροστά από την κινηματογραφική κάμερα.

Και η σχέση του με την εικόνα δεν περιορίστηκε στον κινηματογράφο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει και ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό πέρασμα από την τηλεόραση, μέσα από τη σειρά «Τα Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά.

Εκεί, η τηλεοπτική μυθοπλασία είχε μετατρέψει τον «Μαζώ» σε «Τζόρτζι Μάτζιο», έναν λαϊκό τραγουδιστή που ονειρευόταν να γίνει τζαζίστας. Ένας ρόλος με χιούμορ, αλλά ταυτόχρονα και με αρκετές αναφορές στην ίδια την καλλιτεχνική διαδρομή του Μαζωνάκη.