«Avengers: Doomsday»: 50 εκ. δολ. σε προπωλήσεις 3 μήνες πριν την πρεμιέρα

Σπάει τα ταμεία η νέα υπερπαραγωγή της Marvel

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία: AP Chris Pizzello
«Avengers: Doomsday»: Sold Out 3 Μήνες Πριν Από Την Πρεμιέρα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία «Avengers: Doomsday» έχει ήδη συγκεντρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπωλήσεις εισιτηρίων στην αμερικανική αγορά.
  • Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας είναι προγραμματισμένη για τις 18 Δεκεμβρίου.
  • Πάνω από το 70% των προπωλήσεων αφορά αίθουσες Infinity Vision, που προσφέρουν premium εμπειρίες θέασης.
  • Η Disney παρουσίασε το νέο πρότυπο πιστοποίησης αιθουσών στο CinemaCon, υποσχόμενη καλύτερες προβολές.
  • Η ανακοίνωση των προπωλήσεων έγινε από τον Χιου Τζόνστον της Walt Disney Company στο συνέδριο Goldman Sachs.

Η επερχόμενη υπερπαραγωγή του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel «Avengers: Doomsday», έχει ήδη ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπωλήσεις εισιτηρίων στην αμερικανική αγορά, λίγους μήνες πριν από την επίσημη πρεμιέρα, στις 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την Disney, πάνω από το 70% των προπωλήσεων αφορά προβολές σε αίθουσες Infinity Vision, επιβεβαιώνοντας τη στροφή του κοινού προς τις premium εμπειρίες θέασης μεγάλου φορμάτ.

Πρόκειται για το νέο πρότυπο πιστοποίησης αιθουσών που αποκάλυψε πρόσφατα η Disney στο συνέδριο CinemaCon, υποσχόμενο τις «μεγαλύτερες, πιο φωτεινές και πιο καθηλωτικές» προβολές στην ιστορία του κινηματογράφου.

Τα στοιχεία των προπωλήσεων για το «Doomsday» ανακοινώθηκαν από τον ανώτερο εκτελεστικό αντιπρόεδρο και οικονομικό διευθυντή της Walt Disney Company, Χιου Τζόνστον (Hugh Johnston), στο συνέδριο Goldman Sachs Communacopia + Technology, όπως αναφέρει το Variety.

 

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