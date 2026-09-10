«Avengers: Doomsday»: Sold Out 3 Μήνες Πριν Από Την Πρεμιέρα

Η επερχόμενη υπερπαραγωγή του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel «Avengers: Doomsday», έχει ήδη ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπωλήσεις εισιτηρίων στην αμερικανική αγορά, λίγους μήνες πριν από την επίσημη πρεμιέρα, στις 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την Disney, πάνω από το 70% των προπωλήσεων αφορά προβολές σε αίθουσες Infinity Vision, επιβεβαιώνοντας τη στροφή του κοινού προς τις premium εμπειρίες θέασης μεγάλου φορμάτ.

Πρόκειται για το νέο πρότυπο πιστοποίησης αιθουσών που αποκάλυψε πρόσφατα η Disney στο συνέδριο CinemaCon, υποσχόμενο τις «μεγαλύτερες, πιο φωτεινές και πιο καθηλωτικές» προβολές στην ιστορία του κινηματογράφου.

Τα στοιχεία των προπωλήσεων για το «Doomsday» ανακοινώθηκαν από τον ανώτερο εκτελεστικό αντιπρόεδρο και οικονομικό διευθυντή της Walt Disney Company, Χιου Τζόνστον (Hugh Johnston), στο συνέδριο Goldman Sachs Communacopia + Technology, όπως αναφέρει το Variety.