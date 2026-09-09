H βιογραφία «Sing Sing» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Την αληθινή ιστορία «Sing Sing» («Η παράσταση του Σινγκ Σινγκ», 2023, διάρκειας 102’) με Colman Domingo, Clarence Maclin, Paul Raci και σκηνοθεσία του Greg Kwedar θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Φυλακισμένος για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, ένας άνδρας βρίσκει διέξοδο σε μια θεατρική ομάδα κρατουμένων που ανεβάζει παραστάσεις. Μέσα από τις πρόβες, η ελπίδα δίνει νέο νόημα στη ζωή του. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 13/9 (22:00).

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