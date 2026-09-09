H βιογραφία «Sing Sing» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Κυριακή 13/9 στο Novacinema1, με τους Colman Domingo και Clarence Maclin

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«Sing Sing» Στη Ζώνη Sunday Premiere Της Nova!
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Την αληθινή ιστορία «Sing Sing» («Η παράσταση του Σινγκ Σινγκ», 2023, διάρκειας 102’) με Colman Domingo, Clarence Maclin, Paul Raci και σκηνοθεσία του Greg Kwedar θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

H βιογραφία «Sing Sing» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Φυλακισμένος για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, ένας άνδρας βρίσκει διέξοδο σε μια θεατρική ομάδα κρατουμένων που ανεβάζει παραστάσεις. Μέσα από τις πρόβες, η ελπίδα δίνει νέο νόημα στη ζωή του. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 13/9 (22:00).

H βιογραφία «Sing Sing» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

H βιογραφία «Sing Sing» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!
 

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