Οι νέες τάσεις στο χρώμα των μαλλιών που ξεχωρίζουν για το φθινοπωρινό

Από το καστανό της κανέλλας μέχρι το ηλεκτρισμένο ροζ, η ζεστασιά κυριαρχεί

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Τα χάλκινα μαλλιά εξακολουθούν να κυριαρχούν και το φθινόπωρο, αυτή τη φορά σε μια πιο ανάλαφρη εκδοχή

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Κάθε αλλαγή εποχής φέρνει μαζί της την ανάγκη για μια μικρή ανανέωση και το φθινόπωρο είναι ίσως η ιδανική στιγμή για να πειραματιστείς με το χρώμα των μαλλιών σου. Καθώς τα ανάλαφρα καλοκαιρινά looks δίνουν τη θέση τους σε πιο πλούσιες υφές η beauty παλέτα ακολουθεί με πιο ζεστούς τόνους.

Οι νέες τάσεις στο χρώμα των μαλλιών που ξεχωρίζουν για το φθινοπωρινό

Για το φθινόπωρο του 2026, οι hair colorists βλέπουν το καφέ να αποκτά χάλκινες και χρυσαφένιες ανταύγειες, το ξανθό να γίνεται πιο ζεστό και φυσικό, ενώ τα κόκκινα μαλλιά εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Και αν θέλεις κάτι πιο τολμηρό, σημείωσε ότι το ροζ επιστρέφει σε μια έντονη, εκκεντρική εκδοχή.

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Αυτές είναι οι έξι αποχρώσεις που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο 2026.

Cinnamon Spice

Οι νέες τάσεις στο χρώμα των μαλλιών που ξεχωρίζουν για το φθινοπωρινό

Το καστανό παραμένει διαχρονικά κομψό, όμως αυτή τη σεζόν αποκτά περισσότερη ζεστασιά. Το cinnamon spice βασίζεται σε μια βαθιά καστανή βάση, εμπλουτισμένη με διακριτικούς τόνους κανέλας και χαλκού. Το αποτέλεσμα δίνει διάσταση και λάμψη χωρίς να μετατρέπει τα μαλλιά σε ξεκάθαρα κόκκινα. Για ακόμη πιο polished αποτέλεσμα, οι ειδικοί προτείνουν λεπτές χάλκινες και cinnamon ανταύγειες, που «δένουν» μεταξύ τους με ένα glossy τελείωμα.

Honey Bronde

Οι νέες τάσεις στο χρώμα των μαλλιών που ξεχωρίζουν για το φθινοπωρινό

Το honey bronde βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο ξανθό και το καστανό. Είναι η τέλεια μετάβαση από το φωτεινό καλοκαιρινό ξανθό σε ένα πιο φθινοπωρινό χρώμα, χωρίς δραματικές αλλαγές. Οι φυσικές ρίζες παραμένουν πιο σκούρες και σβήνουν σταδιακά σε ζεστές, χρυσαφένιες άκρες.

Cherry Cola

Οι νέες τάσεις στο χρώμα των μαλλιών που ξεχωρίζουν για το φθινοπωρινό

Σκούρο, αισθησιακό και με μια δόση μυστηρίου, το cherry cola είναι το ιδανικό χρώμα για εσένα που αγαπάς τις βαθιές αποχρώσεις αλλά δεν θέλεις να καταλήξεις στο κλασικό μαύρο ή καφέ. Πρόκειται για ένα βαθύ κόκκινο-καστανό που δείχνει πιο dark στη σκιά, ενώ στο φως αποκαλύπτει τις κόκκινες ανταύγειές του. Είναι ένας εύκολος τρόπος να δοκιμάσεις το κόκκινο χωρίς να κάνεις την τολμηρή αλλαγή.

Διάβασε αναλυτικά για τις τάσεις στο χρώμα των μαλλιών, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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