Βελούδο: 5 classy τρόποι για να το ενσωματώσεις στις εμφανίσεις σου

Η απόλυτη πινελιά κομψότητας, έρχεται μέσα από ένα πολυτελές ύφασμα

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Ενσωμάτωσε με έξυπνο τρόπο, το βελούδο στο ντύσιμο σου

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Το βελούδο είναι ένα πολυτελές ύφασμα που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο προσιτό από ποτέ και μπορεί να προσθέσει μια πινελιά κομψότητας και στυλ στις εμφανίσεις σου. Κι αν είσαι από αυτές που το φοβούνται, να πώς θα το ενσωματώσεις με τους πιο classy τρόπους στα βραδινά και μη looks σου για να κλέψεις τις εντυπώσεις.  

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Βελούδινο blazer

Βελούδο: 5 classy τρόποι για να το ενσωματώσεις στις εμφανίσεις σου

Ένα βελούδινο blazer – είτε μεσάτο, είτε σε ανδρικό φαρδύ στυλ – είναι ένα διαχρονικό κομμάτι που μπορεί να απογειώσει κάθε ντύσιμο. Συνδύασέ το με ένα κομψό παντελόνι στο ίδιο ύφασμα – για ένα αριστοκρατικού ύφους κοστούμι – και με ένα λευκό πουκάμισο για μια κομψή και εκλεπτυσμένη εμφάνιση. Εναλλακτικά, φόρεσέ το πάνω από ένα midi φόρεμα με λαχούρια ή floral αισθητικής, για πιο boho αποτέλεσμα. Επίλεξε αυστηρά κλασικά χρώματα όπως μαύρο, βαθύ μπορντό ή navy.

Βελούδινο φόρεμα

Ένα βελούδινο φόρεμα είναι μια εκπληκτική επιλογή για βραδινές εμφανίσεις ή ειδικές πρωινές περιστάσεις που όμως απαιτούν επισημότητα. Επιλέξτε ένα midi ή maxi φόρεμα σε διαφορετικά πατρόν που ταιριάζουν στο σωματότυπό σου και ολοκλήρωσε με με statement κοσμήματα και ψηλοτάκουνα παπούτσια για να ολοκληρώσεις την εμφάνιση.

Βελούδινα αξεσουάρ

Βελούδο: 5 classy τρόποι για να το ενσωματώσεις στις εμφανίσεις σου

Κλασικές γόβες, tote τσάντες, λεπτές γραβάτες, ακόμη και chocker στο λαιμό από βελούδο, μπορούν να προσθέσουν μια πινελιά χλιδής στο σύνολό σου, χωρίς να κατακλύσουν ωστόσο το look σου.

Βελούδινο παντελόνι ή φούστα

Ένα βελούδινο παντελόνι ή μια βελούδινη φούστα μπορεί να είναι μια chic προσθήκη στην γκαρνταρόμπα σου. Συνδύασέ τα με μια μεταξωτή μπλούζα ή ένα εφαρμοστό ζιβάγκο για μια σοφιστικέ εμφάνιση. Για πιο casual ντύσιμο, το βελούδινο παντελόνι συνδυασμένο με ένα χοντροκομμένο πλεκτό πουλόβερ και μποτάκια είναι ό,τι καλύτερο.

Βελούδινο τοπ

Βελούδο: 5 classy τρόποι για να το ενσωματώσεις στις εμφανίσεις σου

Ένα βελούδινο τοπ μπορεί να είναι μια ευέλικτη προσθήκη στην γκαρνταρόμπα σου και μπορεί να φορεθεί ιδανικά με παντελόνι για ένα κομψό και εκλεπτυσμένο ντύσιμο γραφείου όταν έχεις σημαντικά meetings. Συνδύασέ το με blazer ή μια πλούσια ζακέτα από πολυτελές ύφασμα για πρόσθετη υφή και στυλ.

Πηγή άρθρου Allyou.gr

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