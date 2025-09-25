Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

25.09.25
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου.

Η Ευφροσύνη γεννήθηκε το 413 στην Αλεξάνδρεια και ήταν κόρη του τοπικού αξιωματούχου Παφνούτιου. Μετά τον θάνατο της μητέρας της έγινε μοναχή για να αποφύγει τον γάμο, τον οποίο ήθελε να της επιβάλει ο πατέρας της. Εντάχθηκε σε ανδρική μονή με το όνομα Σμάραγδος, ξεγελώντας τους μοναχούς για το φύλο της και εμφανιζόμενη ως άνδρας.

Συχνά την επισκεπτόταν ο πατέρας της για να της ζητήσει συμβουλές, μη γνωρίζοντας ότι είναι η κόρη του. Λίγο πριν από το θάνατό της το 470 αποκαλύφθηκε ενώπιόν του κι εκείνος αποφάσισε να εγκατασταθεί στο κελί της ως μοναχός για το υπόλοιπο του βίου του.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Σεπτεμβρίου

Τμήματα των λειψάνων της Οσίας Ευφροσύνης βρίσκονται στη Μονή Κύκκου Κύπρου και στο παρεκκλήσιο της Οσίας Ξένης της Ρωσίδος στη Μάνδρα Αττικής.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, Ευφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού, Έφη

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:15 και θα δύσει στις 19:17. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 02 λεπτά.

Σελήνη 3.2 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας (World Maritime Day) καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και εορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία Πέμπτη του Σεπτεμβρίου (25 Σεπτεμβρίου 2025).

Στόχος της είναι να εστιάσει στη σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2025 είναι «Ο ωκεανός μας, η υποχρέωσή μας, η ευκαιρία μας».

Το φετινό μήνυμα δίνει έμφαση στον ζωτικό ρόλο του ωκεανού στην παγκόσμια οικονομία, με περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου να μεταφέρεται διά θαλάσσης. Ο ωκεανός είναι πηγή εργασίας και τροφής για εκατομμύρια ανθρώπους, σπίτι για αμέτρητα θαλάσσια είδη και ρυθμιστής του κλίματος του πλανήτη, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

