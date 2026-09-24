Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Τύραννος» ο Ερντογάν

«Παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας»

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Ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Η στιγμή της μαζικής αποχώρησης διπλωματών/ MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκε σε χώρες που επικρίνουν το Ισραήλ, κυρίως στη Γαλλία και τη Βρετανία, για την εποικιστική πολιτική του.
  • Κατηγόρησε τον Ερντογάν ως τύραννο και αναφέρθηκε σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.
  • Επισήμανε την παράνομη κατοχή της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου εις βάρος της Ελλάδας.
  • Κατήγγειλε την αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών στις ΗΠΑ, ειδικά μετά την εκλογή του δημάρχου Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.
  • Πολλοί Εβραίοι στη Νέα Υόρκη νιώθουν ανασφάλεια λόγω της πολιτικής κλίματος που έχει δημιουργηθεί.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δριμεία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την εποικιστική πολιτική του, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας.

«Κατηγορούν το Ισραήλ, το μικροσκοπικό Ισραήλ, για αποικιοκρατία. Ποια αποικιοκρατία;», διερωτήθηκε. Επισημαίνοντας πως μεταξύ των επικριτών του Ισραήλ είναι Βρετανοί και Γάλλοι, ο Νετανιάχου αναφώνησε: «Για όνομα του Θεού, αυτοί είναι που εφηύραν τον όρο» και συμπλήρωσε πως «οι αποικίες τους κάλυπταν ολόκληρο τον πλανήτη».

Στο στόχαστρο του ισραηλινού πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρός της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Είναι τύραννος. Φιλοξενεί ηγέτες της τρομοκρατικής Χαμάς. Έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους. Αρνείται την Αρμενική Γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτό» είπε, και πρόσθεσε:

«Κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,. Παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα θέλει να καταλάβει τη Συρία. Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι, κύριε, αυτό δε θα συμβεί».

Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός τους κατηγόρησε για «ηθική δειλία», προτρέποντας όσους έτρεφαν ανάλογα αισθήματα να αποχωρήσουν πριν από την έναρξη της ομιλίας του.

Πολλοί εβραίοι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή του δημάρχου Μαμντάνι, λέει ο Νετανιάχου.

«Πολλοί εβραίοι» δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή του φιλοπαλαιστίνιου δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι, υποστήριξε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

 «Μου λένε ότι η Νέα Υόρκη δεν είναι πλέον η πόλη που γνώριζαν», είπε ο Νετανιάχου, καταδικάζοντας επίσης τις αντισημιτικές ενέργειες που έχουν πολλαπλασιαστεί στις ΗΠΑ.

«Τα ψέματα που εσείς και άλλοι αντισημίτες διαδίδετε για τους εβραίους και το εβραϊκό κράτος έχουν πραγματικές συνέπειες», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

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ΜΠΕΝΖΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
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ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
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