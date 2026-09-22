TrumpTV: Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκτησε το δικό του κανάλι

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/9/2026)

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Καναλάρχης γίνεται Ντόναλντ Τραμπ, μιας και θεωρεί ότι τα περισσότερα συμβατικά Μέσα Ενημέρωσης λένε ψέμματα στον κόσμο. Μετά το Truth Social, τώρα ο αμερικανός πρόεδρος ανοίγει και το TrumpTV.       

Με αποσπάσματα από τα Friends, τους Simpsons και τον Μπομπ Σφουγγαράκη ο Λευκός Οίκος παρουσίασε το trailer για το επίσημο δυαδικτιακό κανάλι που θα είναι πλέον η φωνή του Τραμπ. 

«Ο Λευκός Οίκος εξαπολύει επίθεση κατά των "ψευδών ειδήσεων" ενός φαινομένου που έχει εξαπλωθεί σαν καρκίνος στις αγαπημένες μας ΗΠΑ». 

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Nωρίτερα, ο ενοχλημένος πρόεδρος είχε δείξει την πόρτα της εξόδου του Λευκού Οίκου στο CNN, το Politico και το MS NOW:      

«Αν κοιτάξεις το CNN, πρόκειται για ψευδείς ειδήσεις. Αν κοιτάξεις το «MS NOW» - δεν ξέρω καν τι είναι το «MS NOW» - πρόκειται απλώς για ειδήσεις μεροληπτικές», είπε χαρακτηριστικά. 

Τα δίκτυα CBS, NBC, ΑΒC ακόμα και το φιλοτραμπικό FOX σε μια κίνηση συμπαράστασης στους συναδέλφους τους κατέβασαν τα μικρόφωνα τους. Ο πρόεδρος δεν πτοήθηκε: μιλούσε και ας μην ακουγόταν!

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Τα κανάλια και το site που ο πρόεδρος «φίμωσε» κατέφυγαν στην δικαιοσύνη για τον αποκλεισμό. Την ίδια στιγμή, Ρεπουμπλικάνοι χρήστες των social ανεβάζουν ΑΙ βίντεο που… πετάνε στα σκουπίδια τα αντι-τραμπικά μέσα. 

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