Κακοκαιρία: Κεραυνός χτύπησε κοπάδι στα Ιωάννινα και σκότωσε 88 πρόβατα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε υψόμετρο 2.000 μέτρων

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Συνολικό βίντεο για την κακοκαιρία από το δελτίο ειδήσεων του Star (22/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κεραυνός χτύπησε κοπάδι στα Ιωάννινα, σκοτώνοντας 88 πρόβατα.
  • Το περιστατικό συνέβη σε ορεινή περιοχή του όρους Περιστέρι, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.
  • Ο κτηνοτρόφος ήταν παρών, αλλά δεν κινδύνευσε.
  • Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης ζημιές στη Θεσπρωτία, με ανεμοστρόβιλο να πλήττει κτηνοτροφική εγκατάσταση.
  • Ο ΕΛΓΑ έχει ενημερωθεί για την καταγραφή ζημιάς και αποζημίωση του κτηνοτρόφου.

Η κακοκαιρία προκάλεσε βαρύ πλήγμα σε κτηνοτρόφο στα Ιωάννινα σήμερα, Τρίτη 22/9. Συγκεκριμένα, κεραυνός χτύπησε ένα κοπάδι που βρισκόταν σε βοσκότοπο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 88 πρόβατα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ορεινή περιοχή, στο όρος Περιστέρι, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Ο κτηνοτρόφος βρισκόταν στην περιοχή την ώρα της κακοκαιρίας, όμως ευτυχώς δεν κινδύνευσε. Στην περιοχή επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Τα φαινόμενα, παρά τη σχετικά μικρή διάρκειά τους, προκάλεσαν προβλήματα και ζημιές σε αρκετά σημεία της Ηπείρου.

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Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη καταγραφή της ζημιάς και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξέταση της αποζημίωσης του κτηνοτρόφου.

Η κακοκαιρία «έπληξε» τη Θεσπρωτία και το Προδρόμι Σουλίου 

Την ίδια ημέρα, σοβαρές καταστροφές καταγράφηκαν και στη Θεσπρωτία. Στο Προδρόμι Σουλίου, ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε τμήμα κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και σε σημεία του οδικού δικτύου. Συνεργεία του Δήμου κινητοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών.

 

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