Μαζωνάκης: Αμερικανός παθολόγος γράφει για τα εγκληματικά λάθη των γιατρών

«Δεν έπρεπε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση», τονίζει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.26 , 22:10 GNTM 2026: «Δεν είσαι μοντέλο, σπάταλος είσαι!» – «Έκλαψαν» στο πλατό
22.09.26 , 22:01 Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Λύση στo Αιγαίο με βάση το Διεθνές Δίκαιο»
22.09.26 , 22:01 GNTM: Το «κορίτσι λάστιχο» που πέρασε και συγκινήθηκε
22.09.26 , 21:54 Κλήρωση Eurojackpot 22/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 68.000.000 ευρώ
22.09.26 , 21:44 GNTM 2026: «Είσαι ένας εξαιρετικός παπάτζας»
22.09.26 , 21:40 Μαζωνάκης: Αμερικανός παθολόγος γράφει για τα εγκληματικά λάθη των γιατρών
22.09.26 , 21:37 Το ακριβό φυσικό αέριο «εκτόξευσε» την τιμή του ρεύματος
22.09.26 , 21:29 Μπόμπα: Η εξομολόγηση για τη μητρότητα μετά το ξεχωριστό ταξίδι στην Αλάσκα
22.09.26 , 21:20 GNTM: «Έχω ό,τι χρειάζεται ένα μοντέλο της Victoria's Secret»
22.09.26 , 21:16 GNTM: Ο γλύπτης με το «γλυπτικό» κορμί που τρέλανε τους κριτές!
22.09.26 , 20:57 Ηγουμενίτσα: Τη σκότωσε με 15 μαχαιριές - Τι έδειξε η νεκροψία
22.09.26 , 20:37 Η απάντηση του Γ. Πατούλη για τη MEDI DERMA
22.09.26 , 20:35 Υπόθεση Μαζωνάκη: Αποφυλάκιση με βραχιολάκι σκέφτεται να ζητήσει ο γιατρός
22.09.26 , 20:27 Νέο JAECOO 5: Σύντομη δοκιμή του νέου SUV με τιμή - έκπληξη
22.09.26 , 20:15 Lingo: Πρεμιέρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 18:25 στο Star
Χάρις Αλεξίου: Η παιδική φωτογραφία με τον αδελφό και τη μητέρα της
Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι το παίρνουν και ποιοι «κόβονται»
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Μαζωνάκης:«Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του»
Μαζωνάκης: Ο υπνοθεραπευτής προσπάθησε να τον πείσει να κάνει πλασμαφαίρεση
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Η απάντηση του Γ. Πατούλη για τη MEDI DERMA
Νέο JAECOO 5: Σύντομη δοκιμή του νέου SUV με τιμή - έκπληξη
Μπάρκα: H ανακαίνιση & η ένταση - «Έγινα απότομη σε κάποιους ανθρώπους μου»
GNTM 2026: «Είσαι ένας εξαιρετικός παπάτζας»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/9/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρά λάθη και παραλείψεις από γιατρούς του Κολωνακίου προκάλεσαν θάνατο ασθενούς, με την υπόθεση να φτάνει μέχρι την Αμερική.
  • Ο Dr. Allen P. Green καταγγέλλει ότι ο Μαζωνάκης δεν έπρεπε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, λόγω των συμπτωμάτων του.
  • Η έγκαιρη αντίδραση των γιατρών θα μπορούσε να είχε σώσει τον Μαζωνάκη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.
  • Το 2014, ανειδίκευτη γιατρός χορήγησε ιατρική βεβαίωση σε ανήλικη, με τον ΙΣΑ να περιορίζεται σε σύσταση.
  • Η υπόθεση εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των ιατρικών πρακτικών και την πειθαρχία των γιατρών.

Εντύπωση προκαλεί η σωρεία λαθών και παραλείψεων, στις οποίες είχαν υποπέσει όλα αυτά τα χρόνια οι μοιραίοι γιατροί του Κολωνακίου, χωρίς να τους έχει τιμωρήσει ποτέ κανείς. Η είδηση για τις θανατηφόρες πρακτικές που ακολουθούσαν έφτασε μέχρι και την Αμερική. Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα σχετικά με την ασφάλεια των μεθόδων της πλασμαφαίρεσης.

Ο Dr. Allen P. Green, κλινικός παθολόγος και Αναπληρωτής Ιατρικός Διευθυντής στην κλινική Global Apheresis στο Μιλ Βάλεϊ της Καλιφόρνια, που έχει κάνει περισσότερες από 500 αφαιρέσεις πλάσματος και θεωρείται κορυφαίος στο είδος, έγραψε ένα εκτενές άρθρο για τα λάθη και τις παραλείψεις που έγιναν στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Αποφυλάκιση με βραχιολάκι σκέφτεται να ζητήσει ο γιατρός

«Ο Μαζωνάκης δεν έπρεπε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση»

«Ο Μαζωνάκης δεν έπρεπε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση»

«Ένας ασθενής που προσέρχεται για προγραμματισμένη διαδικασία, παρουσιάζοντας σύγχυση, δυσκολία στην ομιλία, βήχα, δεν είναι ασθενής που πρέπει να υποβληθεί σε θεραπεία τη συγκεκριμένη ημέρα», υποστηρίζει ο γιατρός. 

Ο Dr. Allen P. Green έγραψε ξεκάθαρα πως το κρισιμότερο σημείο της υπόθεσης ήταν ο χειρισμός των γιατρών τα λεπτά μετά το ισχαιμικό επεισόδιο, όπως έδειξε και η ιατροδικαστική εξέταση.

«Αν οι γιατροί είχαν λειτουργήσει σωστά, θα μπορούσαν να επαναφέρουν τον Μαζωνάκη»

Ο γιατρός Green προσθέτει «Εάν συμβεί ένα καρδιακό επεισόδιο σε μια σωστά οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης, η ομάδα το αντιλαμβάνεται μέσα σε δευτερόλεπτα, διακόπτει τη λειτουργία του κυκλώματος, ξεκινά τη διαδικασία ανάνηψης με εξοπλισμό που έχει ελεγχθεί νωρίτερα την ίδια μέρα και ειδοποιεί άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αυτό που καθορίζει αν ένα επεισόδιο θα είναι επιβιώσιμο ή θανατηφόρο είναι, συνήθως, τα πρώτα λεπτά».

Medwatch: Εντόπισε γιατρό που έλεγε ψέματα για την ειδικότητά του

Το 2014 η γιατρός είχε χορηγήσει βεβαίωση σε ανήλικη παρά το γεγονός ότι ήταν ανειδίκευτη - Ο ΙΣΑ αρκέστηκε σε μια απλή σύσταση 

Το 2014 η γιατρός είχε χορηγήσει βεβαίωση σε ανήλικη παρά το γεγονός ότι ήταν ανειδίκευτη - Ο ΙΣΑ αρκέστηκε σε μια απλή σύσταση 

Τα καραμπινάτα λάθη της προφυλακισμένης γιατρού, όμως, δεν έχουν τέλος.

Νέα καταγγελία: «450 ευρώ για 3 ώρες στο σπίτι της γιατρού του Κολωνακίου»

Το 2014, η μοιραία γιατρός του Κολωνακίου χορήγησε ιατρική βεβαίωση αναφορικά με την ψυχική υγεία ανήλικης που είχε επισκεφτεί το ιατρείο με τη μητέρα της, παρά το γεγονός ότι ήταν ανειδίκευτη. Ο πατέρας του κοριτσιού, που έψαξε τη γιατρό, έκανε καταγγελία στον ΙΣΑ, ο οποίος την παρέπεμψε στο πειθαρχικό. Το συμβούλιο όμως, αρκέστηκε απλά σε μια σύσταση.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΓΙΑΤΡΟΣ
 |
ALLEN P. GREEN
 |
ΙΑΤΡΕΙΟ
 |
ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurojackpot Κλήρωση 22/9/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 22/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 68.000.000 ευρώ
Ηγουμενίτσα:Τη Σκότωσε Με 15 Μαχαιριές- Τι Έδειξε Η Νεκροψία
Ελλαδα
Ηγουμενίτσα: Τη σκότωσε με 15 μαχαιριές - Τι έδειξε η νεκροψία
Η απάντηση Πατούλη
Ελλαδα
Η απάντηση του Γ. Πατούλη για τη MEDI DERMA
Μαζωνάκης: Αποφυλάκιση Με Βραχιολάκι Θα Ζητήσει Ο Γιατρός
Ελλαδα
Υπόθεση Μαζωνάκη: Αποφυλάκιση με βραχιολάκι σκέφτεται να ζητήσει ο γιατρός
Μαζωνάκης:Ο Υπνοθεραπευτής Τον Έπεισε Να Κάνει Πλασμαφαίρεση
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Ο υπνοθεραπευτής προσπάθησε να τον πείσει να κάνει πλασμαφαίρεση
Κεραμεικός: Διακοπή Κυκλοφορίας Λόγω Καθίζησης Οδοστρώματος
Ελλαδα
Κεραμεικός: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
Δημογραφική Κατάρρευση Στην Ελλάδα Μέσα Σε 18 Χρόνια
Ελλαδα
Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα μέσα σε 18 χρόνια
Ρόδος: Νεκρός Πυροσβέστης Που Έπεσε Από Μεγάλο Ύψος
Ελλαδα
Ρόδος: Νεκρός πυροσβέστης σε επιχείρηση απεγκλωβισμού - Έπεσε στο κενό
Δίκη Τέμπη: Κατέρρευσε Η Καρυστιανού - Βγήκε Από Την Αίθουσα
Ελλαδα
Δίκη Τέμπη: Κατέρρευσε η Καρυστιανού - Αποχώρησε από την αίθουσα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top