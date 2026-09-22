Εντύπωση προκαλεί η σωρεία λαθών και παραλείψεων, στις οποίες είχαν υποπέσει όλα αυτά τα χρόνια οι μοιραίοι γιατροί του Κολωνακίου, χωρίς να τους έχει τιμωρήσει ποτέ κανείς. Η είδηση για τις θανατηφόρες πρακτικές που ακολουθούσαν έφτασε μέχρι και την Αμερική. Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα σχετικά με την ασφάλεια των μεθόδων της πλασμαφαίρεσης.

Ο Dr. Allen P. Green, κλινικός παθολόγος και Αναπληρωτής Ιατρικός Διευθυντής στην κλινική Global Apheresis στο Μιλ Βάλεϊ της Καλιφόρνια, που έχει κάνει περισσότερες από 500 αφαιρέσεις πλάσματος και θεωρείται κορυφαίος στο είδος, έγραψε ένα εκτενές άρθρο για τα λάθη και τις παραλείψεις που έγιναν στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου.

«Ο Μαζωνάκης δεν έπρεπε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση»

«Ένας ασθενής που προσέρχεται για προγραμματισμένη διαδικασία, παρουσιάζοντας σύγχυση, δυσκολία στην ομιλία, βήχα, δεν είναι ασθενής που πρέπει να υποβληθεί σε θεραπεία τη συγκεκριμένη ημέρα», υποστηρίζει ο γιατρός.

Ο Dr. Allen P. Green έγραψε ξεκάθαρα πως το κρισιμότερο σημείο της υπόθεσης ήταν ο χειρισμός των γιατρών τα λεπτά μετά το ισχαιμικό επεισόδιο, όπως έδειξε και η ιατροδικαστική εξέταση.

«Αν οι γιατροί είχαν λειτουργήσει σωστά, θα μπορούσαν να επαναφέρουν τον Μαζωνάκη»

Ο γιατρός Green προσθέτει «Εάν συμβεί ένα καρδιακό επεισόδιο σε μια σωστά οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης, η ομάδα το αντιλαμβάνεται μέσα σε δευτερόλεπτα, διακόπτει τη λειτουργία του κυκλώματος, ξεκινά τη διαδικασία ανάνηψης με εξοπλισμό που έχει ελεγχθεί νωρίτερα την ίδια μέρα και ειδοποιεί άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αυτό που καθορίζει αν ένα επεισόδιο θα είναι επιβιώσιμο ή θανατηφόρο είναι, συνήθως, τα πρώτα λεπτά».

Το 2014 η γιατρός είχε χορηγήσει βεβαίωση σε ανήλικη παρά το γεγονός ότι ήταν ανειδίκευτη - Ο ΙΣΑ αρκέστηκε σε μια απλή σύσταση

Τα καραμπινάτα λάθη της προφυλακισμένης γιατρού, όμως, δεν έχουν τέλος.

Το 2014, η μοιραία γιατρός του Κολωνακίου χορήγησε ιατρική βεβαίωση αναφορικά με την ψυχική υγεία ανήλικης που είχε επισκεφτεί το ιατρείο με τη μητέρα της, παρά το γεγονός ότι ήταν ανειδίκευτη. Ο πατέρας του κοριτσιού, που έψαξε τη γιατρό, έκανε καταγγελία στον ΙΣΑ, ο οποίος την παρέπεμψε στο πειθαρχικό. Το συμβούλιο όμως, αρκέστηκε απλά σε μια σύσταση.

