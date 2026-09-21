Οι γιατροί του Κολωνακίου δεν ήταν οι μόνοι που παραπλανούσαν τους ασθενείς τους, τόσο για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν όσο και για την ειδικότητα που είχαν. Από τον έλεγχο που πραγματοποιεί εδώ και μια βδομάδα το ψηφιακό εργαλείο του υπουργείου Υγείας, διαπιστώθηκε ότι και άλλοι γιατροί έλεγαν ανακρίβειες στους ασθενείς τους. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Βαλεντίνας Καραγεωργίου.

Το ψηφιακό «μάτι» του Υπουργείου Υγείας «σαρώνει» τέσσερις φορές τη μέρα το διαδίκτυο. Το ΑΙ εντόπισε ιατρείο στην Αττική, στο οποίο πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις για τις οποίες ο γιατρός δε διέθετε τη σχετική ειδικότητα, υπόθεση που μοιάζει πολύ με την υπόθεση Μαζωνάκη και την ανειδίκευτη γιατρό, ενώ σε άλλη περίπτωση ιατρείο διενεργούσε επεμβατικές πράξεις που γίνονται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η ψηφιακή «τσιμπίδα» εντόπισε γιατρό ο οποίος παρουσιαζόταν με άλλη ειδικότητα και έλεγε ψέματα, με αποτέλεσμα να κρύβονται τεράστιοι κίνδυνοι για τους ασθενείς.

Άλλος γιατρός παρίστανε τον influencer στα social media, διαφημίζοντας τις υπηρεσίες του, μάλιστα με πληρωμένες διαφημίσεις, κάτι που απαγορεύεται ρητά, και δε δίσταζε να μοιράζεται και μαρτυρίες των ασθενών του για να προσελκύει ακόμη περισσότερους πελάτες.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα εντοπίστηκαν 231 ενδείξεις παραβάσεων, εκ των οποίων οι 50 αφορούν ιατρεία και οι υπόλοιπες ινστιτούτα, κέντρα ομορφιάς και κέντρα ευεξίας και μακροζωίας.

