Medwatch: Εντόπισε γιατρό που έλεγε ψέματα για την ειδικότητά του

231 παραβάσεις εντοπίστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ψηφιακό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας εντόπισε γιατρούς που παραπλανούν ασθενείς για την ειδικότητά τους.
  • Ιατρείο στην Αττική έκανε ιατρικές πράξεις χωρίς την απαιτούμενη ειδικότητα.
  • Άλλος γιατρός διαφήμιζε τις υπηρεσίες του ως influencer, παρα violating κανονισμούς.
  • Εντοπίστηκαν 231 παραβάσεις σε μία εβδομάδα, 50 από αυτές αφορούν ιατρεία.
  • Η κατάσταση θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Οι γιατροί του Κολωνακίου δεν ήταν οι μόνοι που παραπλανούσαν τους ασθενείς τους, τόσο για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν όσο και για την ειδικότητα που είχαν. Από τον έλεγχο που πραγματοποιεί εδώ και μια βδομάδα το ψηφιακό εργαλείο του υπουργείου Υγείας, διαπιστώθηκε ότι και άλλοι γιατροί έλεγαν ανακρίβειες στους ασθενείς τους. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Βαλεντίνας Καραγεωργίου. 

«Καμπανάκια» στον ΙΣΑ από το 2023 για το ιατρείο στο Κολωνάκι

Medwatch: Εντόπισε γιατρό που έλεγε ψέματα για την ειδικότητά του

Το ψηφιακό «μάτι» του Υπουργείου Υγείας «σαρώνει» τέσσερις φορές τη μέρα το διαδίκτυο. Το ΑΙ εντόπισε ιατρείο στην Αττική, στο οποίο πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις για τις οποίες ο γιατρός δε διέθετε τη σχετική ειδικότητα, υπόθεση που μοιάζει πολύ με την υπόθεση Μαζωνάκη και την ανειδίκευτη γιατρό, ενώ σε άλλη περίπτωση ιατρείο διενεργούσε επεμβατικές πράξεις που γίνονται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η ψηφιακή «τσιμπίδα» εντόπισε γιατρό ο οποίος παρουσιαζόταν με άλλη ειδικότητα και έλεγε ψέματα, με αποτέλεσμα να κρύβονται τεράστιοι κίνδυνοι για τους ασθενείς.

Νέα καταγγελία: «450 ευρώ για 3 ώρες στο σπίτι της γιατρού του Κολωνακίου»

Medwatch: Εντόπισε γιατρό που έλεγε ψέματα για την ειδικότητά του

Άλλος γιατρός παρίστανε τον influencer στα social media, διαφημίζοντας τις υπηρεσίες του, μάλιστα με πληρωμένες διαφημίσεις, κάτι που απαγορεύεται ρητά, και δε δίσταζε να μοιράζεται και μαρτυρίες των ασθενών του για να προσελκύει ακόμη περισσότερους πελάτες.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα εντοπίστηκαν 231 ενδείξεις παραβάσεων, εκ των οποίων οι 50 αφορούν ιατρεία και οι υπόλοιπες ινστιτούτα, κέντρα ομορφιάς και κέντρα ευεξίας και μακροζωίας.
 

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