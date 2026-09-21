Δίκη Τέμπη: «Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη σε ένα βαγόνι»

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα να καταθέτει ενώπιον του δικαστηρίου. Η μητέρα της 20χρονης, Άλμα Λάτα, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τον πόνο που βιώνει η οικογένεια από τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Η γυναίκα δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της για την κόρη της, και τη ζωή που είχε μπροστά της. «Τρεισήμισι χρόνια περιμένουμε», ανέφερε, εξηγώντας ότι η οικογένεια είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα πριν από περίπου τρεις δεκαετίες και είχε μεγαλώσει τα τρία της παιδιά εδώ.

Η Άλμα Λάτα / Eurokinissi (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ)

Για την Κλαούντια, η μητέρα της μίλησε με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, αναφερόμενη στην αγάπη της για τις σπουδές της και στο όνειρό της να γίνει γιατρός. «Η Ιατρική ήταν πάντα μέσα στην καρδιά της Κλαούντια», είπε.

Η μητέρα της Κλαούντια απέδωσε ευθύνες για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και την απουσία επαρκών συστημάτων ασφαλείας, υποστηρίζοντας πως υπήρχαν προειδοποιήσεις πριν από το δυστύχημα. «Μου κατέστρεψαν τη ζωή μου, την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι «ένα να λειτουργούσε από όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας, θα ζούσε η κόρη μου».

Δίκη Τέμπη: «Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη μέσα σε ένα βαγόνι»

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η αναφορά της στις τελευταίες στιγμές της κόρης της. Η Άλμα Λάτα μίλησε για την αγωνία της οικογένειας να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί και για την προσπάθεια να εντοπίσουν την Κλαούντια μετά τη σύγκρουση.

«Δεν ξέρω πόσα λεπτά έζησε η κόρη μου. Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη μέσα σε ένα βαγόνι», είπε με δάκρυα στα μάτια. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση της οικογένειας ότι μετά το δυστύχημα υπήρξαν ενέργειες που δυσκόλεψαν την αποκάλυψη της αλήθειας.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η αδελφή της Κλαούντια, Τζενίσα, η οποία περιέγραψε την τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. «Την αγαπούσα πολύ. Μου λείπει πολύ και θέλω να την έχω κοντά μου», ανέφερε.

Για την Κλαούντια, η μητέρα της μίλησε με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, αναφερόμενη στην αγάπη της για τις σπουδές της και στο όνειρό της να γίνει γιατρός / Eurokinissi (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ)

Η ίδια ζήτησε από το δικαστήριο να αποδοθούν ευθύνες σε όσους κριθούν υπεύθυνοι. «Μέσα από εμένα ακούστε τη φωνή της αδελφής μου, που ακόμη ζητάει αλήθεια», είπε.

Στη συνέχεια κατέθεσε και ο πατέρας της Κλαούντια, Έντουαρντ Λάτα. «Θέλω δικαίωση. Θέλω η κόρη μου να πάρει δικαίωση», δήλωσε, ενώ περιγράφοντας τη στιγμή που παρέλαβε τη σορό της κόρης του είπε: «Την πήρα καμένη».

Η συναισθηματική ένταση κορυφώθηκε όταν η μητέρα της Κλαούντια έχασε τις αισθήσεις της μέσα στη δικαστική αίθουσα. Χρειάστηκε να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά.

