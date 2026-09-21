Τάσος Νούσιας: Η ηλικία, η σύζυγος και οι σειρές που έχει παίξει

Το βιογραφικό του ηθοποιού από τη σειρά Ντέρτι

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 21.09.21, 14:33
Φωτογραφίες από δημόσιες εμφανίσεις του ηθοποιού/ NDP

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Ο Τάσος Νούσιας είναι αεικίνητος, πολυπράγμων και παθιασμένος με τη δουλειά του. Το ταλέντο του αλλά και η φυσιογνωμία του δεν περνούν απαρατήρητα και αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα που τον κάνουν να ξεχωρίζει.

Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του. Οι ερμηνείες του καθηλώνουν και οι ρόλοι που υποδύεται κατά καιρούς μένουν για πάντα «χαραγμένοι» στο μυαλό των θαυμαστών του.

Τάσος Νούσιας: Η ηλικία, η σύζυγος και οι σειρές που έχει παίξει

Τάσος Νούσιας: Αυτή είναι η ιδιαίτερα γοητευτική σύντροφός του

Έχει στο βιογραφικό του πολλές επιτυχίες στην τηλεόραση, στη μεγάλη οθόνη, αλλά και στο θέατρο, στο οποίο τρέφει μεγάλη αγάπη.

Στις επιτυχημένες τους δουλειές έρχεται να προστεθεί και ο ρόλος του «Στεφανή Σταματάκη» τον οποίο υποδύθηκε στη σειρά «Σασμός» αλλά φυσικά, και εκείνος του «Νίκου Βανόρτα» στο «Έτερος Εγώ». Φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά Ντέρτι, υποδυόμενος τον Αλέκο Αβραμίδη.

Τάσος Νούσιας: Η ηλικία, η σύζυγος και οι σειρές που έχει παίξει

Ο Αλέκος είναι ο «Βασιλιάς της Νύχτας». Ένας άντρας-αυτοκράτορας: έξυπνος, χαρισματικός, αλλά και βαθιά ελεγκτικός. Πρώην ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής, έχει ζήσει μεγάλες στιγμές θριάμβου και έχει αποκτήσει φήμη και μεγάλο σεβασμό στην Πάτρα. Ο τραυματισμός που τερμάτισε την αθλητική του καριέρα δεν τον λύγισε, αλλά τον ώθησε να στραφεί στις επιχειρήσεις της νύχτας και ανέβηκε γρήγορα στην κορυφή. Το ΝΤΕΡΤΙ έγινε το στολίδι της πόλης και βιτρίνα μιας αυτοκρατορίας που συνδυάζει λάμψη, αλλά και σκοτεινές δραστηριότητες. Πίσω από το προσωπείο του σοβαρού επιχειρηματία και καλού οικογενειάρχη, υπάρχει ένας αδίστακτος άνθρωπος που, κάτω από τη μύτη όλων, έχει στήσει ένα σκοτεινό κύκλωμα.


Τάσος Νούσιας: Το βιογραφικό του

  • Ο Τάσος Νούσιας γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου 1973 στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων
  • Είναι Έλληνας ηθοποιός
  • Τελείωσε τη σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
  • Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στη μηχανολογία και αποτέλεσε μέλος ομάδας στίβου  
  • Έχει συμμετάσχει σε διάφορες σειρές και σε θεατρικές παραστάσεις. Έπαιξε στις μεγαλύτερες σκηνές της Ελλάδας από το Κ.Θ.Β.Ε και το θέατρο Εμπρός ως τον Τεχνοχώρο και το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας
  • Έχει πολλές συμμετοχές και συνεργασίες σε σημαντικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές όπου ενσάρκωσε ήρωες μυθιστορημάτων και ιστορικών βιβλίων όπως: Τα Παιδιά της Νιόβης του Αθανασίου Νόβα, Οι Μάγισσες της Σμύρνης της Μάρας Μεϊμαρίδη, Η Φωνή του Χρήστου Χωμενίδη, Τα Ανίσχυρα Ψεύδη του Ορέστη Χαλκιόπουλου, το 2010 Το Νησί της Βικτόρια Χίσλοπ και την περσινή σεζόν στη σειρά Έξαψη
  • Δημιούργησε τέσσερις τηλεταινίες για λογαριασμό της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, με τίτλο Στιγμές από την Ιστορία του Θεάτρου, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μαρλένε Καμίνσκυ, εξετάζοντας την εξέλιξη του θεάτρου μέσα από τέσσερις μεγάλους συγγραφείς: Αισχύλο, Σαίξπηρ, Σίλλερ, Τσέχωφ που υπήρξαν ορόσημο για την ιστορία του θεάτρου
  • Έχει τιμηθεί δύο φορές με βραβείο ερμηνείας, το 1996 για τη συμμετοχή του στην ταινία «Απόντες» και το 2008 για την ταινία μικρού μήκους «Το Πέρασμα» του Γιάννη Κατσάμπουλα

Τάσος Νούσιας: Η ηλικία, η σύζυγος και οι σειρές που έχει παίξει


Τάσος Νούσιας: Ο γάμος και ο ερχομός της κόρης του

Ο Τάσος Νούσιας δεν έχει μόνο μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, αλλά και μια ευτυχισμένη προσωπική ζωή. Είναι παντρεμένος με τη ηθοποιό και σκηνοθέτη Marlene Kaminsky

Τάσος Νούσιας: Η ηλικία, η σύζυγος και οι σειρές που έχει παίξει

Ο Τάσος Νούσιας με τη σύζυγό του Marlene Kaminsky

Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια και η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κόρης τους Ιωάννας.

Τάσος Νούσιας: Σπάνια έξοδος με τη γοητευτική σύζυγο και την κόρη του!

Τάσος Νούσιας: Η ηλικία, η σύζυγος και οι σειρές που έχει παίξει

Ο Τάσος Νούσιας με την κόρη τους Ιωάννα

Ο ηθοποιός και η Γερμανίδα σύζυγός του κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και πραγματοποιούν σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.

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Η ΜΑΓΙΣΣΑ
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