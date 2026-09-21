Με ένα πυκνό πρόγραμμα επαφών σε δύο ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκινά η αμερικανική περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτος σταθμός το Σαν Φρανσίσκο και η Silicon Valley και από την Τετάρτη η Νέα Υόρκη, όπου κορυφώνεται η ελληνική παρουσία στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

O ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης αναφέρθηκε στα βασικά σημεία του προγράμματος του Έλληνα πρωθυπουργού.

Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Από τη Σίλικον Βάλεϊ στο βήμα του ΟΗΕ

Όπως ανέφερε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά σήμερα από τη Silicon Valley, με το βλέμμα στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα επισκέπτεται τις έδρες της Nvidia και της Tesla.

Από την Τετάρτη, όμως, το επίκεντρο μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην οικονομία: έχει προγραμματιστεί στρογγυλό τραπέζι με κορυφαία στελέχη διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με την Αθήνα να επιχειρεί να προβάλλει την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό.

Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντήσει την Πέμπτη τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και στη συνέχεια θα ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ενώ την Παρασκευή ολοκληρώνει το πρόγραμμα με ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη στο Bloomberg.

Στη ΓΣ του ΟΗΕ θα μιλήσει ο Κ. Μητσοτάκης

Διπλωματικός μαραθώνιος με φόντο τις διεθνείς κρίσεις

Όπως μετέδωσε επίσης ο Δ. Σουλτογιάννης, ήδη στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος έχει προγραμματίσει έναν διπλωματικό «μαραθώνιο» επαφών. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει συναντήσεις με ομολόγους του από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, με βασικά θέματα τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη τα τριμερή σχήματα Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου και Ελλάδας–Κύπρου–Ιορδανίας, καθώς και το τετραμερές Ελλάδας - Ρουμανίας - Βουλγαρίας - Κροατίας.

Υπάρχει μία ακόμη σημαντική παράμετρος: η Αθήνα προετοιμάζεται για την ανάληψη, τον Οκτώβριο, της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης δηλώνει ότι η Ελλάδα θέλει να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, σε μία περίοδο εξαιρετικά υψηλών γεωπολιτικών εντάσεων.

