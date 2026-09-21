Νέα στοιχεία για τον αιφνίδιο θάνατο του 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας του βράδυ της Κυριακής 20/9 φέρνει στο φως η ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, εντοπίστηκε υπερτροφική μυοκαρδειοπάθεια, μια πάθηση που αφορά την καρδιά και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία της. Το συγκεκριμένο εύρημα εξετάζεται πλέον ως πιθανή εξήγηση για το τραγικό περιστατικό. Ωστόσο η εικόνα δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί εντελώς, αφού απομένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Το περιστατικό θανάτου του 15χρονου έχει προκαλέσει τεράστια συγκίνηση καθώς - όπως υπογραμμίζεται - το παιδί δεν είχε κανένα γνωστό και σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η συγκεκριμένη καρδιοπάθεια, σύμφωνα με ιατρούς, ενδέχεται να μην δώσει εμφανή σημάδια να παραμείνει αδιάγνωστη.

Λάρισα: Η αγωνιώδης προσπάθεια να σωθεί

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν οι δικοί του άνθρωποι αντιλήφθηκαν ότι ο 15χρονος είχε χάσει τις αισθήσεις του και ζήτησαν άμεσα βοήθεια. Ακολούθησε τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να ενημερώνονται ότι το παιδί δεν ανέπνεε.

Εκείνη την ώρα, τα διαθέσιμα ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων βρίσκονταν ήδη σε άλλα περιστατικά. Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία ξεκίνησε για την Καρίτσα.

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι, ο 15χρονος δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Ο θάνατός του έχει προκαλέσει βαθύ πένθος στην οικογένεια, στους φίλους και στους κατοίκους της περιοχής. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στο σχολικό περιβάλλον του παιδιού, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια.

Για τη στήριξη της σχολικής κοινότητας έχουν κινητοποιηθεί ειδικοί ψυχικής υγείας, καθώς η είδηση του θανάτου ενός τόσο νέου ανθρώπου έχει συγκλονίσει τους συμμαθητές και τους καθηγητές του.

