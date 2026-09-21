Τα μέτρα της κυβέρνησης για τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης (βίντεο Star)

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν οι πολίτες τις τιμές των καυσίμων. Το κόστος της θέρμανσης αποτελεί έναν ακόμη μεγάλο πονοκέφαλο, καθώς στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεσή του. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που η βαρυχειμωνιά κρατάει μήνες οι πολίτες είναι σε απόγνωση.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε πως η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο

Σε απόγνωση τα νοικοκυριά για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

«Ο λογαριασμός δε βγαίνει» λένε οι πολίτες που κρατούν την ανάσα τους βλέποντας το ράλι στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει συγκεκριμένα τη μείωση της τιμής εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Όπως δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπονδίας πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, αυτό θα είναι πολύ ωφέλιμο και θα βοηθήσει τους καταναλωτές, πάρα το γεγονός ότι παραμένει ακριβό το καύσιμο

Βόρεια Ελλάδα: «Παγώνει» τα νοικοκυριά το πετρέλαιο θέρμανσης

Στη Βόρεια Ελλάδα η μοναδική συζήτηση στο καφενείο είναι πώς θα βγάλουν τον χειμώνα.

«Και τάμα εάν χρειαστεί θα κάνουμε αυτή τη χρονιά γιατί οι τιμές είναι απαράδεκτες» δήλωσε χαρακτηριστικά μία γυναίκα στην κάμερα του Star.

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του Star Ρ. Λεπίδου, οι οικογένειες μετρούν πλέον ευρώ - ευρώ το κόστος και όπως είπαν φέτος θα ανοίγουν το καλοριφέρ με το σταγονόμετρο

Μέτρα στήριξης - ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα θα αφορούν:

• στην οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με διεύρυνση των κριτηρίων για να αυξηθει ο αριθμός των δικαιούχων.

• στη συνέχιση και τον Οκτώβριο της επιδότησης 15 λεπτών το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης

Τα μέτρα στήριξηςτης κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης

Εξετάζεται ακόμη η επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, την ώρα που εντείνονται οι διεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μείωση του ΕΦΚ.