Σε μια σπάνια έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την Αιμιλία Υψηλάντη με τον σύντροφό της, Στέλιο Αργυρό. Το ζευγάρι, που είναι μαζί πάνω από 30 χρόνια, παραβρέθηκε σε δείπνο για φιλανθρωπικό σκοπό.

Αιμιλία Υψηλάντη με τον σύντροφό της/ φωτογραφία studio panoulis

Η τελευταία φορά που το ζευγάρι είχε απαθανατιστεί μαζί σε βραδινή έξοδο ήταν τον Οκτώβριο του 2023, στη συναυλία του Ηλία Ανδριόπουλου «Ταξίδι στον Ήχο και το Χρόνο» στο Ηρώδειο.

Αιμιλία Υψηλάντη με τον σύντροφό της στο Ηρώδειο, το 2023/ NDP Θωμάς Δασκαλάκης

Η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της πως είναι ζευγάρι με τον σύντροφό της 30 χρόνια και πως ίσως το μυστικό επιτυχίας της σχέσης τους είναι το γεγονός ότι δεν έχουν παντρευτεί.

«Ζω με τον σύντροφό μου 30 χρόνια. Έκανα έναν γάμο στη ζωή μου και τέλος. Δεν μπορώ να ακούω τη λέξη ''γάμος'', φρικάρω! Δεν έχουμε λόγο να παντρευτούμε. Αυτή την κοινωνική δέσμευση δεν την αντέχω. Δεν είμαι ελεύθερη, γιατί συναισθηματικά είμαι δεμένη χειροπόδαρα, αλλά εγώ πάντα θέλω να πιστεύω πως είμαι ελεύθερη. Πιθανόν, αν είχα παντρευτεί να είχα χωρίσει. Μπορεί σε κάποια τσαντίλα επάνω να χωρίζαμε, δεν ξέρω. Ίσως το γεγονός πως δεν έχουμε παντρευτεί να είναι το μυστικό για μια σχέση ζωής», είχε πει χαρακτηριστικά στο Βοvary, το 2022.

Αιμιλία Υψηλάντη: O μοναδικός γάμος που έκανε και η απώλεια της κόρης της

Η Αιμιλία Υψηλάντη παντρεύτηκε μία φορά, τον Άγγελο Υψηλάντη, ναυτικό στο επάγγελμα, το 1964. Μαζί απέκτησαν μια κόρη, τη Μαρίνα Υψηλάτη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, το 2022. Η ηθοποιός έχει μιλήσει για την απώλεια της κόρης της, αλλά και για την εγγονή της, που λέγεται Άρτεμις.

«Μια μάνα, όταν χάσει το παιδί της, είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, διότι καταλύει τους νόμους. Ο φυσικός νόμος είναι να φύγουν πρώτα οι μεγάλοι. Όταν λοιπόν νιώθεις ότι καταλύεται ένας φυσικός νόμος, διαταράσσονται οι ισορροπίες. Πολλές φορές βλέπω την κόρη μου στην εγγονή μου, την φωνάζω καμιά φορά και με το όνομά της. Αυτό όμως γινόταν και πριν», είχε πει η ίδια στην εκπομπή Ελένη, το 2024.

«Οι σχέσεις μου με την εγγονή μου είναι αγαπησιάρικες, άλλα δύσκολες, γιατί το χάσμα ανάμεσα στις γενιές είναι τεράστιο. Η εγγονή μου δεν έχει ούτε πάτερα, ούτε μητέρα, ούτε αδέρφια. Δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι να είσαι ολομόναχο παιδί. Η έγνοια της εγγονής μου όταν χάθηκε η κόρη μου, ήταν ο δικός μου πόνος, όχι ο δικός της. Δεν έχω βιώσει κάτι δυσκολότερο από άλλους ανθρώπους, αν και το δικό μου ήταν αφύσικο γεγονός. Έχασα έναν νεότερο άνθρωπο», είχε πει στην εκπομπή Πάμε Δανάη, τον Οκτώβριο του 2024.