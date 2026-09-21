Το Σάββατο και η Κυριακή είναι οι ιδανικές ημέρες για να αφιερώσεις λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου, που ενδεχομένως δεν είχες μέσα στην εβδομάδα.

Ένα πιο ολοκληρωμένο skincare routine, το πλύσιμο των πινέλων του μακιγιάζ ή και μία μάσκα μαλλιών μπορούν να σε αναζωογονήσουν και να σου δώσουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε σπα, ενώ είσαι απλά στο σπίτι σου.

Δείτε τα βήματα που μπορείτε να κάνετε για ένα σπιτικό beauty reset:

Χρησιμοποίησε μία ενυδατική μάσκα προσώπου

Βάλε στο πρόσωπό σου μία sheet mask με συστατικά όπως υαλουρονικό οξύ, γλυκερίνη, πανθενόλη ή ceramides για την απαραίτητη ενυδάτωση που θέλει το πρόσωπό σου.

Και τα μαλλιά θέλουν το reset τους

Μετά το λούσιμο, άφησε για λίγα λεπτά μια μάσκα περιποίησης στα μήκη και τις άκρες, ακολουθώντας πάντα τον χρόνο εφαρμογής της σύνθεσης. Αν τα μαλλιά σου είναι ταλαιπωρημένα από θερμότητα, βαφές ή ήλιο, βρες προϊόντα που στοχεύουν στην ενυδάτωση και την ενδυνάμωση της τρίχας. Πριν χρησιμοποιήσεις πιστολάκι ή styler, μην ξεχάσεις το θερμοπροστατευτικό.

Αφιέρωσε χρόνο και στην περιποίηση του σώματός σου

Ένα ήπιο body scrub ή μια πλούσια ενυδατική κρέμα σώματος μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά στην υφή της επιδερμίδας. Απλωσε την ενυδατική σου αμέσως μετά το ντους, όσο το δέρμα παραμένει ελαφρώς νωπό.

Μην ξεχάσεις να πλύνεις τα πινέλα του μακιγιάζ σου

Ένα από τα πιο απαραίτητα βήματα του beauty reset της εβδομάδας είναι και το πλύσιμο των πινέλων σου, ειδικά αυτά του foundation και του concealer. Τα πινέλα που χρησιμοποιείς καθημερινά συγκεντρώνουν υπολείμματα προϊόντων και χρειάζονται συστηματικό καθαρισμό.

Πλύνε τα με κατάλληλο καθαριστικό, ξέβγαλέ τα καλά και άφησέ τα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα χρησιμοποιήσεις ξανά.

Προετοίμασε τη beauty routine της εβδομάδας σου

Ρίξε μια ματιά στο νεσεσέρ και στο skincare ντουλάπι σου και δες αν σου τελειώνουν προϊόντα όπως το καθαριστικό προσώπου, το αντηλιακό και άλλα χρήσιμα beauty products. Κάνε μία λίστα και γράψε ό,τι χρειάζεσαι για να τα προμηθευτείς πριν τελειώσουν.

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy