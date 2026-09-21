5 βήματα για το απόλυτο beauty reset πριν την έναρξη της νέας εβδομάδας

Δώσε προσοχή σε πράγματα που πιθανώς να παραμέλησες τις προηγούμενες ημέρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.26 , 17:16 Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της
21.09.26 , 17:15 Πετρέλαιο θέρμανσης: Αυτά είναι τα  μέτρα της κυβέρνησης
21.09.26 , 16:40 Νέα καταγγελία: «450 ευρώ για 3 ώρες στο σπίτι της γιατρού του Κολωνακίου»
21.09.26 , 16:39 Μαίρη Συνατσάκη: Πριγκίπισσα στην Disneyland η κόρη της Ολίβια
21.09.26 , 16:31 Αντώνης Μυριαγκός: Η ηλικία, η ζωγραφική και η διάσημη ηθοποιός αδερφή
21.09.26 , 16:28 ΕΕ για data centers: Κοινό σύστημα αξιολόγησης της κατανάλωσης ενέργειας
21.09.26 , 16:21 GNTM 2026: «Πρέπει να κερδίσετε την οντισιόν από την είσοδο»
21.09.26 , 16:00 5 βήματα για το απόλυτο beauty reset πριν την έναρξη της νέας εβδομάδας
21.09.26 , 15:50 Αιμιλία Υψηλάντη: Σπάνια εμφάνιση με τον επί 30 χρόνια σύντροφό της
21.09.26 , 15:38 Εξ αδιαιρέτου ακίνητα: Πώς «ξεμπλοκάρουν» οι κληρονομιές
21.09.26 , 15:35 Βίκυ Σταυροπούλου: Το μωρό που έρχεται και η «ατακάρα για τη βάπτιση»
21.09.26 , 15:30 «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» των Θέμη Πάνου - Βίλιας Χατζοπούλου
21.09.26 , 15:27 «Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» για τρίτη χρονιά. Μία διαφορετική πόλη
21.09.26 , 15:23 Μπάμπης Λαζαρίδης: Ποιος είναι ο 21χρονος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη
21.09.26 , 15:12 Σχολεία: Χωρίς μαθήματα στις 25/9 - Τι ισχύει για τις απουσίες
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Βίκυ Σταυροπούλου: Το μωρό που έρχεται και η «ατακάρα για τη βάπτιση»
Βέρτης: «Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Μαζωνάκη. Ήταν θλιμμένος»
Σχολεία: Χωρίς μαθήματα στις 25/9 - Τι ισχύει για τις απουσίες
Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης
Αιμιλία Υψηλάντη: Σπάνια εμφάνιση με τον επί 30 χρόνια σύντροφό της
Συντάξεις: Αναδρομικά για 35.000 δικαιούχους - Ποιοι θα τα πάρουν
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Πηγή: Φωτογραφίες pexels

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Σάββατο και η Κυριακή είναι οι ιδανικές ημέρες για να αφιερώσεις λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου, που ενδεχομένως δεν είχες μέσα στην εβδομάδα.

5 βήματα για το απόλυτο beauty reset πριν την έναρξη της νέας εβδομάδας

Ένα πιο ολοκληρωμένο skincare routine, το πλύσιμο των πινέλων του μακιγιάζ ή και μία μάσκα μαλλιών μπορούν να σε αναζωογονήσουν και να σου δώσουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε σπα, ενώ είσαι απλά στο σπίτι σου.

Οι τάσεις στο μακιγιάζ που ξεχωρίζουν για το φθινόπωρο του 2026

Δείτε τα βήματα που μπορείτε να κάνετε για ένα σπιτικό beauty reset:

Χρησιμοποίησε μία ενυδατική μάσκα προσώπου

5 βήματα για το απόλυτο beauty reset πριν την έναρξη της νέας εβδομάδας

Βάλε στο πρόσωπό σου μία sheet mask με συστατικά όπως υαλουρονικό οξύ, γλυκερίνη, πανθενόλη ή ceramides για την απαραίτητη ενυδάτωση που θέλει το πρόσωπό σου.

Και τα μαλλιά θέλουν το reset τους

5 βήματα για το απόλυτο beauty reset πριν την έναρξη της νέας εβδομάδας

Μετά το λούσιμο, άφησε για λίγα λεπτά μια μάσκα περιποίησης στα μήκη και τις άκρες, ακολουθώντας πάντα τον χρόνο εφαρμογής της σύνθεσης. Αν τα μαλλιά σου είναι ταλαιπωρημένα από θερμότητα, βαφές ή ήλιο, βρες προϊόντα που στοχεύουν στην ενυδάτωση και την ενδυνάμωση της τρίχας. Πριν χρησιμοποιήσεις πιστολάκι ή styler, μην ξεχάσεις το θερμοπροστατευτικό.

Αφιέρωσε χρόνο και στην περιποίηση του σώματός σου

5 βήματα για το απόλυτο beauty reset πριν την έναρξη της νέας εβδομάδας

Ένα ήπιο body scrub ή μια πλούσια ενυδατική κρέμα σώματος μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά στην υφή της επιδερμίδας. Απλωσε την ενυδατική σου αμέσως μετά το ντους, όσο το δέρμα παραμένει ελαφρώς νωπό.

Μην ξεχάσεις να πλύνεις τα πινέλα του μακιγιάζ σου

Dot manicure: Το ευέλικτο nail art που μπορείς να δημιουργήσεις μόνη σου

Ένα από τα πιο απαραίτητα βήματα του beauty reset της εβδομάδας είναι και το πλύσιμο των πινέλων σου, ειδικά αυτά του foundation και του concealer. Τα πινέλα που χρησιμοποιείς καθημερινά συγκεντρώνουν υπολείμματα προϊόντων και χρειάζονται συστηματικό καθαρισμό.

Πλύνε τα με κατάλληλο καθαριστικό, ξέβγαλέ τα καλά και άφησέ τα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα χρησιμοποιήσεις ξανά.

Προετοίμασε τη beauty routine της εβδομάδας σου

5 βήματα για το απόλυτο beauty reset πριν την έναρξη της νέας εβδομάδας

Ρίξε μια ματιά στο νεσεσέρ και στο skincare ντουλάπι σου και δες αν σου τελειώνουν προϊόντα όπως το καθαριστικό προσώπου, το αντηλιακό και άλλα χρήσιμα beauty products. Κάνε μία λίστα και γράψε ό,τι χρειάζεσαι για να τα προμηθευτείς πριν τελειώσουν.

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΟΔΑ
 |
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
 |
ΓΥΝΑΚΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
 |
ΜΑΚΙΓΙΑΖ
 |
MAKEUP
 |
MAKEUP
 |
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ MAKEUP
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρούχα για τη Βροχή
Μοδα
Στιλάτα και άνετα ρούχα, ιδανικά για κομψότητα τις βροχερές μέρες
Bond Repair
Μοδα
Bond repair: Τι κάνουν πραγματικά οι θεραπείες επανόρθωσης στα μαλλιά
Πώς Να Αποκτήσεις Με Φυσικό Τρόπο Σαρκώδη Χείλη
Μοδα
Θέλεις να αποκτήσεις σαρκώδη χείλη; Δες φυσικούς τρόπους για να το πετύχεις
Beauty blender
Μοδα
Beauty blender: Πώς θα καθαρίσεις αποτελεσματικά το σφουγγαράκι σε 8 βήματα
Beauty Mυστικά
Μοδα
Μάθε τα beauty μυστικά, όπως μας τα παρουσιάζουν οι experts της ομορφιάς
Μαλλιά μετά τα 45
Μοδα
Πώς μπορείς να ανανεώσεις το χρώμα των μαλλιών σου μετά τα 45
Suede Jacket
Μοδα
Suede jacket: Το key item της κομψής φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας
Φθινοπωρινό καρό
Μοδα
Το καρό επιστρέφει και κάνει το πέρασμα στο φθινόπωρο πιο stylish
Τάσεις μακιγιάζ 2026
Μοδα
Οι τάσεις στο μακιγιάζ που ξεχωρίζουν για το φθινόπωρο του 2026
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top