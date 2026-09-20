Συντάξεις: Αναδρομικά για 35.000 δικαιούχους - Ποιοι θα τα πάρουν

Στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο το ποσό που μπορεί να προκύπτει

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Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Pexels

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Αναδρομικά που κατά μέσο όρο υπολογίζονται κοντά στις 3.000 ευρώ μπορεί να προκύψουν για περίπου 35.000 συνταξιούχους, οι φάκελοι των οποίων μπαίνουν σε νέο κύκλο επανυπολογισμών από τον ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για εκκρεμείς υποθέσεις από σχεδόν όλα τα μεγάλα πρώην ασφαλιστικά ταμεία, στις οποίες λάθη ή ελλείψεις δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα να προσδιοριστεί οριστικά το σωστό ποσό της σύνταξης.

Το ύψος των αναδρομικών δεν είναι ίδιο για όλους. Τα περίπου 3.000 ευρώ αποτελούν μέσο ποσό, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η επιστροφή μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, την ημερομηνία συνταξιοδότησης και τη διαφορά που θα προκύψει ανάμεσα στην παλιά και τη νέα σύνταξη.

Ποιοι είναι οι περίπου 35.000 συνταξιούχοι;

Το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμοτήτων εντοπίζεται σε ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΙΚΑ και Δημόσιο.

Στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ αναμένεται να επανυπολογιστούν περίπου 12.000 συντάξεις, ενώ στο ΙΚΑ οι περιπτώσεις ξεπερνούν τις 11.000. Στο Δημόσιο εκκρεμούν σχεδόν 9.000 επανυπολογισμοί.

Στη διαδικασία περιλαμβάνονται επίσης περίπου 1.500 περιπτώσεις του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και σχεδόν 700 του ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν μεγάλο όγκο παλαιότερων συνταξιοδοτικών φακέλων που δεν μπόρεσαν να κλείσουν οριστικά κατά τους προηγούμενους κύκλους επανυπολογισμού.

 

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