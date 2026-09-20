«Λάδι στη φωτιά» της έντασης από την Τουρκία με απειλές από Φιντάν

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Πηγή: AP Photo Ghaith Alsayed
Προκαλεί η Τουρκία με νέες απειλές από Φιντάν (βίντεο Ant1)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προειδοποίησε την Ελλάδα για παράτολμες ενέργειες, αναφερόμενος στην επανέναρξη πόντισης καλωδίου στην Κάσο.
  • Η Τουρκία εκφράζει ανησυχίες για την ενίσχυση της συμμαχίας Ελλάδας - Ισραήλ, θεωρώντας την «κόκκινη γραμμή» τον εξοπλισμό νησιών του Αιγαίου.
  • Η Τουρκία ξεκινά τη μεγάλη αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος» με συμμετοχή 100 πολεμικών πλοίων και 14.000 στρατιωτικών.
  • Η άσκηση περιλαμβάνει σενάρια καταλήψεων νησιών του Αιγαίου και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή.

Οι Τούρκοι συνεχίζουν τον χαβά τους στο Αιγαίο. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με νέες δηλώσεις του προκαλεί ξανά την Ελλάδα και ανεβάζει το θερμόμετρο της έντασης.  Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Σε συνέντευξη του στο NTV ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, προφανώς με αφορμή την επικείμενη επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου στην Κάσο, προειδοποίησε την Ελλάδα να μην προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, γιατί όπως δήλωσε η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστή.   

F-35 στη Σαουδική Αραβία από τον Τραμπ αντί για την Τουρκία

 

Για μια ακόμα φορά εκτιμάται ότι η Τουρκία εκδηλώνει την αντίδρασή της στον άξονα Ελλάδα - Ισραήλ που ενισχύεται διπλωματικά και αμυντικά, εκφράζοντας και τους μύχιους  φόβους της για το ενδεχόμενο «περικύκλωσης»    

Δένδιας: «Απαράδεκτες κι απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν»

Τούρκοι αναλυτές: «Κόκκινη γραμμή»  για την Τουρκία ο εξοπλισμός νησιών του Αιγαίου με ισραηλινά όπλα»

Τούρκοι αναλυτές επισημαίνουν πως έχουμε αφήσει πίσω τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο, τα οποία πλέον έχουν αρχίσει να θερμαίνονται, εξαιτίας της συμμαχίας Ελλάδας - Ισραήλ, αρχικά σε ενεργειακό και κατόπιν σε στρατιωτικό επίπεδο, με την περίφημη «Ασπίδα του Αχιλλέα»..   


Ξεκινά σήμερα η μεγάλη τουρκική αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος»   

Στην πολυεθνική άσκηση «Μέδουσα», που ολοκληρώθηκε χθες νότια της Κρήτης με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και η Ιταλίας, η Τουρκία απαντά με τη μεγάλη αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος» που ξεκινά σήμερα σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Στην τουρκική άσκηση, που θα διαρκέσει έως την Παρασκευή και στην τελική φάση της θα περιλαμβάνει και σενάρια καταλήψεις νησιών του Αιγαίου, λαμβάνουν μέρος 100 πολεμικά πλοία, 50 αεροσκάφη, ενώ συμμετέχουν 14.000 στρατιωτικοί. 

Άσκηση Μέδουσα: Hχηρό πολυεθνικό μήνυμα κόντρα στις απειλές της Τουρκίας 

 

 

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