Οι Τούρκοι συνεχίζουν τον χαβά τους στο Αιγαίο. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με νέες δηλώσεις του προκαλεί ξανά την Ελλάδα και ανεβάζει το θερμόμετρο της έντασης. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Σε συνέντευξη του στο NTV ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, προφανώς με αφορμή την επικείμενη επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου στην Κάσο, προειδοποίησε την Ελλάδα να μην προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, γιατί όπως δήλωσε η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστή.

Για μια ακόμα φορά εκτιμάται ότι η Τουρκία εκδηλώνει την αντίδρασή της στον άξονα Ελλάδα - Ισραήλ που ενισχύεται διπλωματικά και αμυντικά, εκφράζοντας και τους μύχιους φόβους της για το ενδεχόμενο «περικύκλωσης»

Τούρκοι αναλυτές: «Κόκκινη γραμμή» για την Τουρκία ο εξοπλισμός νησιών του Αιγαίου με ισραηλινά όπλα»

Τούρκοι αναλυτές επισημαίνουν πως έχουμε αφήσει πίσω τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο, τα οποία πλέον έχουν αρχίσει να θερμαίνονται, εξαιτίας της συμμαχίας Ελλάδας - Ισραήλ, αρχικά σε ενεργειακό και κατόπιν σε στρατιωτικό επίπεδο, με την περίφημη «Ασπίδα του Αχιλλέα»..



Ξεκινά σήμερα η μεγάλη τουρκική αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος»

Στην πολυεθνική άσκηση «Μέδουσα», που ολοκληρώθηκε χθες νότια της Κρήτης με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και η Ιταλίας, η Τουρκία απαντά με τη μεγάλη αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος» που ξεκινά σήμερα σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Στην τουρκική άσκηση, που θα διαρκέσει έως την Παρασκευή και στην τελική φάση της θα περιλαμβάνει και σενάρια καταλήψεις νησιών του Αιγαίου, λαμβάνουν μέρος 100 πολεμικά πλοία, 50 αεροσκάφη, ενώ συμμετέχουν 14.000 στρατιωτικοί.