Δένδιας: «Απαράδεκτες κι απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν»

«Παραβιάζουν μία αρχή, γνωστή ακόμη και σε πρωτοετείς διπλωμάτες»

Αυστηρή απάντηση στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μετά τις προκλητικές του δηλώσεις έδωσε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Πυρά Φιντάν κατά Ελλήνων πολιτικών–«Δε δεχόμαστε υποδείξεις», λέει η Αθήνα

Από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε για τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού:

O Νίκος Δένδιας - Eurokinissi

O Νίκος Δένδιας - Eurokinissi

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες. Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Τουρκία: Συνεχίζει την περικύκλωση της Ελλάδας μέσω Λιβύης

Τι είπε ο Χακάν Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του κατηγόρησε την Ελλάδα για «φτηνή πολιτική» έναντι της Άγκυρας, κατηγορώντας την ότι ανοίγει την πόρτα «σε κρίσεις με τεράστιο γεωστρατηγικό κόστος για την ίδια». Έστρεψε μάλιστα τα βέλη του κατά των Ελλήνων πολιτικών.

O Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν - AP Images

O Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν - AP Images

«Δυστυχώς, στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας τα θέματα σχετικά με την Τουρκία είναι τα πρώτα θέματα που καθορίζουν την ατζέντα. Είναι σαν πολιτική ασπιρίνη. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, τότε φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο. Έχει δημιουργηθεί η θεωρία της εξαρτημένης αντίδρασης. Έχει δημιουργηθεί η πολιτική εξαρτημένη αντίδραση. Ξέρετε αυτό το 1914 είχε φέρει το βραβείο Νόμπελ στον Πάβλοφ. Με το άκουσμα της Τουρκίας, αυτή η εξαρτημένη αντίδραση μέσα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας είναι ένα θέμα που πρέπει να επιλυθεί στην ελληνική πολιτική», είπε ο Χακάν Φιντάν στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TGRT HABER.

Κ. Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν συζητά με την Τουρκία ζητήματα κυριαρχίας»

«Ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους, δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε. Σε κάθε ζήτημα. Όμως εμείς ξέρουμε τι έχουν κάνει, με ποιους παίχτες, τι πήγαν να κάνουν, πώς επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία. Εμείς τα είδαμε αυτά, λάβαμε τα μέτρα μας και συνεχίζουμε».

Όσον αφορά στον κ. Δένδια ανέφερε:

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά δεν λένε “να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι”. Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».

