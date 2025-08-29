Πυρά Φιντάν κατά Ελλήνων πολιτικών–«Δε δεχόμαστε υποδείξεις», λέει η Αθήνα

Προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών

Νέες προκλητικές δηλώσεις έκανε και πάλι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εξαπολύοντας πυρά κατά Ελλήνων πολιτικών. Αυστηρή ήταν η απάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη.

Όπως ανέφερε «τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία είναι σαν μια πολιτική ασπιρίνη για τους Έλληνες πολιτικούς, καθώς τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα όταν έχουν κάποιο πρόβλημα».  

Τουρκία: Συνεχίζει την περικύκλωση της Ελλάδας μέσω Λιβύης

Τους κατηγόρησε μάλιστα  ότι ασκούν «φθηνή πολιτική, καλλιεργώντας το αντιτουρκικό αίσθημα στον ελληνικό λαό», κάτι που, όπως είπε «ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος για την Ελλάδα».

O υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν - AP Images

O υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν - AP Images

«Δυστυχώς, στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας τα θέματα σχετικά με την Τουρκία είναι τα πρώτα θέματα που καθορίζουν την ατζέντα. Είναι σαν πολιτική ασπιρίνη. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, τότε φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο. Έχει δημιουργηθεί η θεωρία της εξαρτημένης αντίδρασης. Έχει δημιουργηθεί η πολιτική εξαρτημένη αντίδραση. Ξέρετε αυτό το 1914 είχε φέρει το βραβείο Νόμπελ στον Πάβλοφ. Με το άκουσμα της Τουρκίας, αυτή η εξαρτημένη αντίδραση μέσα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας είναι ένα θέμα που πρέπει να επιλυθεί στην ελληνική πολιτική», είπε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TGRT HABER.

Toυρκικές Μηχανότρατες Ψαρεύουν Δίπλα Στο Αγαθονήσι!

«Ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους, δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε. Σε κάθε ζήτημα. Όμως εμείς ξέρουμε τι έχουν κάνει, με ποιους παίχτες, τι πήγαν να κάνουν, πώς επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία. Εμείς τα είδαμε αυτά, λάβαμε τα μέτρα μας και συνεχίζουμε», συνέχισε ο Τούρκος υπουργός, ενώ επιτέθηκε ονομαστικά και στον υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Νίκο Δένδια.

Διπλή πρόκληση από Άγκυρα σε Αιγαίο και Κύπρο

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης - Eurokinissi

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης - Eurokinissi

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά δεν λένε “να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι”. Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους», είπε.

Συρίγος: Τι σημαίνει η χωροθέτηση των θαλάσσιων πάρκων της Τουρκίας

Γεραπετρίτης: «Δε δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν»

Αυστηρή ήταν η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη στον Τούρκο ομόλογό του. 

Κ. Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν συζητά με την Τουρκία ζητήματα κυριαρχίας»

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δε δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας», ανέφερε ο Έλληνας ΥΠΕΞ και συνέχισε:

«Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».
 

