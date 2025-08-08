Διπλή πρόκληση από Άγκυρα σε Αιγαίο και Κύπρο

Μπλόκαραν έρευνες για καλώδιο στην Κύπρο στέλνοντας μήνυμα στην Ελλάδα

Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί τόσο στο Αιγαίο, όσο και στην Κύπρο. Τουρκικά πολεμικά πλοία «μπλόκαραν»  τις έρευνες για οπτική ίνα που γίνονταν για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ανοιχτά της μεγαλονήσου, στέλνοντας μήνυμα και στην Αθήνα που φιλοδοξεί το φθινόπωρο να ξαναρχίσει τις έρευνες για το ηλεκτρικό καλώδιο, κοντά στην Κρήτη. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης πάντως επιλέγει να απαντήσει στους επικριτές του και όχι στην Άγκυρα…     

Συρίγος: Τι σημαίνει η χωροθέτηση των θαλάσσιων πάρκων της Τουρκίας

Συγκεκριμένα, συνεχίζοντας να προκαλούν οι Τούρκοι  -   μετά τα θαλάσσια πάρκα που παρουσίασαν και βρίσκονται σε διεθνή ύδατα  αγνοώντας μάλιστα το Καστελόριζο -  σήμερα λένε ότι πρέπει να χωρίσουμε το Αιγαίο στη μέση! 

 «Τα τουρκικά επιχειρήματα είναι πιο ισχυρά στο διεθνές δίκαιο και πρέπει να μοιραστεί το Αιγαίο στη μέση»  ανέφερε για τους ισχυρισμούς της Άγκυρας  ο δημοσιογράφος της Ακσά Γιλντίζ Καν.   

Νέα τουρκική πρόκληση: Ανακοίνωσε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο

«Μπλόκο» της Τουρκίας και στις έρευνες για την οπτική ίνα στην Κύπρο 

Η Άγκυρα μπλόκαρε και τις έρευνες για την οπτική ίνα στην Κύπρο, η οποία θα συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ε.Ε. Έτσι στέλνει μήνυμα και για το ηλεκτρικό καλώδιο, το οποίο η Ελλάδα θέλει να επανεκκινήσει το φθινόπωρο και είχε σταματήσει μετά το επεισόδιο στην Κάσο.  

«Διεξάγουμε πάντα την απαραίτητη παρακολούθηση και παρατήρηση χωρίς να επιτρέπουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας και δεν επιτρέπουμε δραστηριότητες ή έργα που αγνοούν τη χώρα μας» υποστήριξαν πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.   

Οι προκλητικοί ισχυρισμοί του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας

Οι προκλητικοί ισχυρισμοί του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας  

Ο Γ. Γεραπετρίτης  απαντά στους…  επικριτές του αντί στην Τουρκία!   

Παρά τις τουρκικές προκλήσεις πάντως, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επιλέγει να απαντήσει σε όσους του ασκούν κριτική για την εξωτερική πολιτική και όχι στην Τουρκία. Με άρθρο του στο «Μανιφέστο» κάνει λόγο για «δημαγωγία» και «υπεραπλούστευση».

Διαμαρτύρεται και η Αίγυπτος για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό  

«Οι θεράποντες της επώδυνης ακινησίας του παρελθόντος, τις συνέπειες της οποίας κληρονομήσαμε, καθίστανται δυστυχώς κήνσορες του πολιτικού μηδενισμού. Όμως, σήμερα, η διστακτικότητα είναι απούσα και η Ελλάδα παρούσα» υποστηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών,  

Νέο επεισόδιο με Eλληνορθόδοξη Μονή στο Ισραήλ  

Στο μεταξύ μετά τη Μονή Σινά, πονοκέφαλο προκαλεί στην Αθήνα και η ελληνορθόδοξη Μονή του Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτη στην Ιεριχώ της Δυτικής Οχθης, για την οποία έφτασαν πληροφορίες ότι Ισραηλινοί έποικοι έχουν καταπατήσει ιδιοκτησίες της. 

Την ίδια ώρα, σφοδρά «πυρά»  εξαπολύει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη στάση της Ελλάδας στο θέμα της Γάζας.  

«Η ελληνική κυβέρνηση σιωπά. Κρύβεται πίσω από την επίπλαστη ουδετερότητα των «ίσων αποστάσεων», που στην πράξη σημαίνει ταύτιση με την ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου. Με τη στάση αυτή, υπονομεύεται ο ιστορικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού πυλώνα διεθνούς νομιμότητας, ειρήνης και διαμεσολάβησης στην ευρύτερη περιοχή» δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο dnews.gr.   

 

 

 

 

  


 

