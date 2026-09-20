Επίθεση της Ουκρανίας κατά της Μόσχας με εκατοντάδες drones

Δύο νεκροί και ζημιές σε διυλιστήριο την τελευταία μέρα των εκλογών

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Πηγή: Πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AP Photo Andriy Andriyenko
Οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου (βίντεο ΑΝΤ1)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ουκρανία επιτέθηκε στη Μόσχα με εκατοντάδες drones, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους.
  • 249 drones καταρρίφθηκαν σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, με ζημιές σε κατοικίες και διυλιστήριο.
  • 400 άτομα απομακρύνθηκαν από περιοχή λόγω πυρκαγιάς από πτώση drone.
  • Ο δήμαρχος Μόσχας ανέφερε 186 καταρριφθέντα drones, επιβεβαιώνοντας την προέλευση από την Ουκρανία.
  • Η επίθεση συνέβη κατά την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία.

Οι αρχές της Ρωσίας ανακοίνωσαν ότι η Μόσχα και η γύρω περιοχή αποτέλεσαν σήμερα το πρωί -τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών- στόχο εκατοντάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε σημαντικό διυλιστήριο.

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Ο κυβερνήτης της περιφέρειας γύρω από την πρωτεύουσα, ο Αντρέι Βορομπιόφ, έκανε λόγο για 249 drones που καταρρίφθηκαν, προκαλώντας ζημιές σε αρκετές περιοχές με κατοικίες.

«Η επίθεση συνεχίζεται», πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Telegram σήμερα το πρωί.  

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Οι δύο άνθρωποι  - μια 44χρονη γυναίκα και ένας ηλικιωμένος άνδρας - σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Σε μια τρίτη περιοχή που επλήγη, 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την πτώση drone πάνω σε κτίριο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε σειρά μηνυμάτων στο Telegram στη διάρκεια της νύχτας, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν έκανε λόγο, από την πλευρά του, για τουλάχιστον 186 drones που καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα. Αν και δεν διευκρίνισε την προέλευσή τους είναι βέβαια ότι οι προέρχονται από την Ουκρανία, η οποία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα σε βάθος στο ρωσικό έδαφος, σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς εναντίον της, στοχοθετώντας κυρίως ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές.

«Μια εγκατάσταση στην περιοχή του Διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας υπέστη ζημιές», πρόσθεσε ο Σομπιάνιν, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για θύματα και ότι μέλη των υπηρεσιών διάσωσης βρίσκονται στο σημείο.

Το σημαντικό αυτό διυλιστήριο έχει ήδη αποτελέσει στόχο ουκρανικών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες.

Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν για παύση ενεργειακών πληγμάτων

Οι νέοι βομβαρδισμοί σημειώνονται κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία, οι οποίες αναμένεται να καταλήξουν σε νίκη του κόμματος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Γίνονται επίσης παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που είπε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία δεσμεύτηκαν να μην πλήττουν η μία τις ενεργειακές υποδομές της άλλης.
 

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