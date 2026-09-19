Τραμπ: Δημιουργεί «AI Force» και διορίζει «τσάρο» για την Τεχνητή Νοημοσύνη

«Δε θα εμποδίσω την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.26 , 23:08 Μαζωνάκης: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών το δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού
19.09.26 , 22:42 Τραμπ: Δημιουργεί «AI Force» και διορίζει «τσάρο» για την Τεχνητή Νοημοσύνη
19.09.26 , 22:26 Φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνια και ταράτσες για φθηνότερο ρεύμα
19.09.26 , 22:10 Μόσχα και AfD της Γερμανίας προετοιμάζουν συνομιλίες για το φυσικό αέριο
19.09.26 , 21:16 Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
19.09.26 , 20:44 Βριλήσσια: Σοβαρός τραυματισμός 14χρονου από συνομήλικό του
19.09.26 , 19:50 Καμπ Ντέιβιντ: Αναχαιτίστηκε αεροσκάφος ενώ ο Τραμπ βρισκόταν στην περιοχή
19.09.26 , 19:48 Μαζωνάκης: Τι ερευνά η Αρχή για το «μαύρο» χρήμα για τους δύο γιατρούς
19.09.26 , 18:57 MINI Aceman SE: Σε χρωματισμό Ocean Wave Green
19.09.26 , 18:30 Μαζωνάκης: Βίντεο με τον γιατρό να εκπαιδεύει Φιλιππινέζα συνάδελφό του
19.09.26 , 18:05 Φθιώτιδα: Παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν ηλικιωμένους
19.09.26 , 17:39 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 25 Σεπτεμβρίου
19.09.26 , 17:17 Αναστασία: Ανέβασε στη σκηνή το τελευταίο μπουζούκι του Μαζωνάκη
19.09.26 , 17:12 Εύβοια: Kαταγγελία για τραυματισμένο άλογο δεμένο σε καρότσα
19.09.26 , 16:23 Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος Γάλλος τουρίστας
Σκορδά: Το δώρο του συντρόφου της για τη γιορτή της – «Αγάπη μου»
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει τις αλλαγές στο σπίτι της λίγο πριν γίνει μαμά
Αμαλία Κωστοπούλου: Για μικρές αγορές στο παντοπωλείο της γειτονιάς της
Το είδαμε και αυτό: Η επιστροφή του κοινωνικού καπνίσματος στη δουλειά
Η Κλόντια Σίφερ επέστρεψε στην Ελλάδα - Κορμάρα στα 56 της
Ιστορική συμφωνία Μυστακίδη – Φημολογία και για Ντόρσεϊ
Συνατσάκη: Με την κόρη της στη Walt Disney στο Παλάτι της Σταχτοπούτας
Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Αγκαλιά στο νησί των Ανέμων
Μαρία Ηλιάκη: Η πρώτη μέρα της κόρης της στο νηπιαγωγείο και η συγκίνηση!
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΜΠΕ / Φωτογραφία AP
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης / Βίντεο αρχείου από OPEN

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δημιουργεί μια «Δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης» (AI Force) για να εποπτεύει τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ότι θα διορίσει σύντομα ένα «τσάρο» του ΑΙ.

Καμπ Ντέιβιντ: Αναχαιτίστηκε αεροσκάφος ενώ ο Τραμπ βρισκόταν στην περιοχή

«Δε θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτής της απίστευτης βιομηχανίας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

«Αντιθέτως, θα τη στηρίξουμε, θα τη βοηθήσουμε και θα την προσέξουμε καθώς αναπτύσσεται! Ωστόσο, θα ψάχνουμε και για κακές πρακτικές και μπορούμε να το κάνουμε, πολύ εύκολα, με το ήδη υπάρχον Σύστημα Ποινικής και Αστικής Δικαιοσύνης».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ σε ανάρτησή του είπε πως «βρίσκεται σε εξέλιξη μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Κέντρων Δεδομένων».

Ο ίδιος αγνόησε εκκλήσεις για νέους ομοσπονδιακούς κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μόνο έναν ισχυρό πρόεδρο για να ρυθμίσει την τεχνολογία.

ΕΕ: Αυστηρότερο το ρυθμιστικό πλαίσιο για ChatGPT, Reddit, Roblox

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα θέσουν το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης στις συνομιλίες με την Κίνα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα.

Η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο θεωρούν κρίσιμες τις προόδους της Τεχνητής Νοημοσύνης για την οικονομική και στρατιωτική τους ανταγωνιστικότητα, αλλά εξακολουθούν να διαφωνούν σχετικά με την πρόσβαση σε προηγμένα τσιπς, τη ρύθμιση της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ ανταλλάζουν κατηγορίες για αντιγραφή τεχνολογίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΠΑ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 |
AI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρωσικό Φυσικό Αέριο
Κοσμος
Μόσχα και AfD της Γερμανίας προετοιμάζουν συνομιλίες για το φυσικό αέριο
Καμπ Ντέιβιντ
Κοσμος
Καμπ Ντέιβιντ: Αναχαιτίστηκε αεροσκάφος ενώ ο Τραμπ βρισκόταν στην περιοχή
Ντόναλντ Τραμπ
Κοσμος
Τραμπ: ΗΠΑ και Δανία κατέληξαν σε συμφωνία για τη Γροιλανδία
F-35 στη Σαουδική Αραβία
Κοσμος
F-35 στη Σαουδική Αραβία από τον Τραμπ αντί για την Τουρκία
τιμές καυσίμων στην Ευρώπη
Κοσμος
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλυδωνίζει τις οικονομίες της Ευρώπης
Κουρσκ: Πλήγμα Από Drone Στον Πυρηνικό Σταθμό
Κοσμος
Ρωσία: Drone χτύπησε πύργο ψύξης στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ
εκλογές στη Ρωσία
Κοσμος
Γιατί η Ρωσία κάνει εκλογές
Στη Νέα Υόρκη Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν
Κοσμος
«Κλείδωσε» συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
τάνκερς Στενά του Ορμούζ
Κοσμος
Υποχωρεί για δεύτερη συνεχή ημέρα η διεθνής τιμή του πετρελαίου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top