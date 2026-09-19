Μαζωνάκης: Βίντεο με τον γιατρό να εκπαιδεύει Φιλιππινέζα συνάδελφό του

Σε ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυττάρων μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου

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Πηγή: Φωτογραφίες ΕΡΤnews
Βίντεο ντοκουμέντο: «Σεμινάρια» σε Φιλιππινέζα γιατρό στο ιατρείο της Καρνεάδου / Βίντεο ΕΡΤnews

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Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Μαζωνάκης: Νέα καταγγελία για λανθασμένες διαγνώσεις από τη γιατρό

Θάνατος Μαζωνάκη: «Σεμινάρια» του γιατρού σε Φιλιππινέζα συνάδελφό του

Σεμινάρια ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων από τον κατηγορούμενο γιατρό μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου / ΕΡΤnews

Ειδικότερα, σε βίντεο του ΕΡΤnews, φαίνεται ο προφυλακισμένος γιατρός να υποβάλλει μια γυναίκα σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για «ολιστική ευεξία» στο ιατρείο της Καρνεάδου.

«Eξαφανίστηκαν» οι διαφημίσεις ενέσιμων θεραπειών μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

Η γιατρός από τις Φιλιππόνες μάλιστα, σε ανάρτησή της τον ευχαριστεί που την εκπαιδεύει στη συγκεκριμένη θεραπεία ώστε να μπορεί και εκείνη να την εφαρμόσει. 

Μαζωνάκης: «Σεμινάρια» του γιατρού σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες

Στιγμιότυπο από τα «σεμινάρια» του γιατρού σε Φιλιππινέζα συνάδελφό του για ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυττάρων / ΕΡΤnews

Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε στις 20 Μαΐου στο Κολωνάκι.

Κίνδυνος από παράνομα σκευάσματα που «τάζουν» αντιγήρανση & απώλεια βάρους

Η γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο, φέρεται να εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων.

 

 

 

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