Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες, βλέπει το φως της δημοσιότητας.
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Ειδικότερα, σε βίντεο του ΕΡΤnews, φαίνεται ο προφυλακισμένος γιατρός να υποβάλλει μια γυναίκα σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για «ολιστική ευεξία» στο ιατρείο της Καρνεάδου.
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Η γιατρός από τις Φιλιππόνες μάλιστα, σε ανάρτησή της τον ευχαριστεί που την εκπαιδεύει στη συγκεκριμένη θεραπεία ώστε να μπορεί και εκείνη να την εφαρμόσει.
Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε στις 20 Μαΐου στο Κολωνάκι.
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Η γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο, φέρεται να εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων.
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