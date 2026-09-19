Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σεμινάρια ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων από τον κατηγορούμενο γιατρό μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου / ΕΡΤnews

Ειδικότερα, σε βίντεο του ΕΡΤnews, φαίνεται ο προφυλακισμένος γιατρός να υποβάλλει μια γυναίκα σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για «ολιστική ευεξία» στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Η γιατρός από τις Φιλιππόνες μάλιστα, σε ανάρτησή της τον ευχαριστεί που την εκπαιδεύει στη συγκεκριμένη θεραπεία ώστε να μπορεί και εκείνη να την εφαρμόσει.

Στιγμιότυπο από τα «σεμινάρια» του γιατρού σε Φιλιππινέζα συνάδελφό του για ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυττάρων / ΕΡΤnews

Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε στις 20 Μαΐου στο Κολωνάκι.

Η γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο, φέρεται να εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων.