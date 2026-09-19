MINI Aceman SE: Σε χρωματισμό Ocean Wave Green

Τι ξεχωριστό έχει το εσωτερικό του

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Αυτοκινητο
MINI Aceman SE: Σε χρωματισμό Ocean Wave Green
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Το MINI Aceman SE σε χρωματισμό Ocean Wave Green φέρνει νέα πνοή στην πόλη. Το Ocean Wave Green αναδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο τις καθαρές γραμμές, τους κοντούς προβόλους και τις δυναμικές αναλογίες του MINI Aceman SE. Το αμιγώς ηλεκτρικό crossover της MINI συνδυάζει τη σύγχρονη ηλεκτροκίνηση με συμπαγείς διαστάσεις, ευρύχωρο εσωτερικό και τη γνώριμη αισθητική της μάρκας.

MINI Aceman SE: Σε χρωματισμό Ocean Wave Green

Με ισχύ 160 kW/218 hp, άμεση απόδοση και αυτονομία έως 405 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, το MINI Aceman SE ανταποκρίνεται με άνεση σε κάθε διαδρομή. Το πεντάθυρο, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο διαθέτει πέντε θέσεις, συμπαγείς διαστάσεις και έναν ευέλικτο χώρο αποσκευών. Στο εσωτερικό, η κεντρική οθόνη OLED με το MINI Operating System 9 συγκεντρώνει τις λειτουργίες πλοήγησης και ψυχαγωγίας, καθώς και τις ρυθμίσεις του οχήματος, σε μια σαφή και διαισθητική διεπαφή χρήστη.

MINI Aceman SE: Σε χρωματισμό Ocean Wave Green

Το MINI Aceman SE σε Ocean Wave Green εκφράζει τη διασκεδαστική οδήγηση με μηδενικές εκπομπές ρύπων και την καθημερινή ευελιξία, αποτελώντας μια δυναμική παρουσία στο αστικό περιβάλλον.

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