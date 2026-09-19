Φθιώτιδα: Παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν ηλικιωμένους

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις απάτης

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Πηγή: ΑΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Πριν από λίγες μέρες εξαρθρώθηκε και μια εγκληματική οργάνωση στην Αττική, που χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής με ΑΙ, προκειμένου να διαπράττει απάτες / Βίντεο αρχείου Star

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Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ, μέσα στον περασμένο Αύγουστο, σε περιοχές της Φθιώτιδας, εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

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Οι δύο ημεδαποί που ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, αποτελούν μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες διέπρατταν απάτες με την ίδια μεθοδολογία. Με το πρόσχημα του δήθεν «λογιστή», καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανίζονταν ως λογιστές και με πρόφαση προστίμου από την εφορία τούς έπειθαν να τοποθετήσουν σε υφασμάτινη σακούλα τα χρηματικά ποσά.

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο ένας που ταυτοποιήθηκε ενέχεται σε δύο περιπτώσεις απάτης, οι οποίες διαπράχθηκαν στις 7 Αυγούστου 2026, σε περιοχές του Δομοκού και της Στίρφακας Φθιώτιδας, αντίστοιχα. Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας στην οποία συμμετείχε χρησιμοποίησαν, για τη μετάβασή τους, όπως και για την απόσπαση των χρημάτων - τιμαλφών των θυμάτων τους, καθώς και τη διαφυγή τους, αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του.

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Σε δύο υποθέσεις εμπλέκεται και ο δεύτερος ημεδαπός που ταυτοποιήθηκε. Αυτές διαπράχθηκαν στις 28 Αυγούστου 2026, σε περιοχές της Λαμίας. Τα μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας χρησιμοποίησαν το δικό του αυτοκίνητο για τη διευκόλυνση της παράνομης δράσης τους. Το όχημα εντοπίστηκε σε περιοχή της Αττικής και κατασχέθηκε.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων.

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