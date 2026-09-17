Μπερικόπουλος για Χάρις Αλεξίου: «Όλο μου παραπονιέται, "Tι μου φωνάζεις;"»

Όσα είπε ο ηθοποιός για τη σχέση τους

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Μπερικόπουλος μίλησε για τη σχέση του με τη Χάρις Αλεξίου, αναφέροντας την οικειότητα που έχουν αναπτύξει μέσω επανειλημμένων συνεργασιών.
  • Η Χάρις Αλεξίου του παραπονιέται κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, δείχνοντας την άνεση που υπάρχει μεταξύ τους.
  • Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί σε θεατρικές παραστάσεις και στο Maestro, ενισχύοντας τη μεταξύ τους επαφή.
  • Η Χάρις Αλεξίου έχει επιστρέψει στην υποκριτική, αφήνοντας πίσω τις ζωντανές εμφανίσεις ως τραγουδίστρια.
  • Η συνεργασία τους έχει αποκτήσει διάρκεια και προσωπικό τόνο.

Ο Κώστας Μπερικόπουλος μίλησε στο Studio στις 3 για τη Χάρις Αλεξίου και τη σχέση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσά τους μέσα από τις επανειλημμένες συνεργασίες τους στο θέατρο και στην τηλεόραση. Ο ηθοποιός περιέγραψε το κλίμα που υπάρχει μεταξύ τους, αποκαλύπτοντας μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια από τη συνύπαρξή τους στη σκηνή.

Μπερικόπουλος για Χάρις Αλεξίου: «Όλο μου παραπονιέται, "Tι μου φωνάζεις;"»

Ο ίδιος αναφέρθηκε ευθέως στη μεταξύ τους οικειότητα, λέγοντας: «Η Χάρις όλο μου παραπονιέται: “Τι μου φωνάζεις;” μου λέει. Έτσι είναι ο ρόλος. Δεν γνωριστήκαμε τώρα με τη Χάρις, έχουμε ξαναπαίξει μαζί. Έχουμε υπάρξει άλλες δύο φορές στη σκηνή και μία τώρα και ήμασταν μαζί και στο Maestro».

Με τη δήλωσή του, ο Κώστας Μπερικόπουλος έδωσε το στίγμα μιας σχέσης που δεν ξεκίνησε πρόσφατα, αλλά έχει χτιστεί σε βάθος χρόνου μέσα από κοινές καλλιτεχνικές διαδρομές.

Η κοινή πορεία Μπερικόπουλου και Χάρις Αλεξίου

Όπως προκύπτει από όσα είπε ο ηθοποιός, οι δυο τους έχουν συναντηθεί επανειλημμένα επαγγελματικά. Οι συνεργασίες τους περιλαμβάνουν θεατρικές εμφανίσεις, ενώ βρέθηκαν μαζί και στο Maestro, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη μεταξύ τους επαφή.

Η αναφορά του Κώστα Μπερικόπουλου στο πώς αντιδρά η Χάρις Αλεξίου κατά τη διάρκεια του ρόλου φωτίζει μια άνεση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους. Το περιστατικό που περιέγραψε συνδέεται, όπως εξήγησε ο ίδιος, με τις απαιτήσεις του ρόλου και όχι με πραγματική ένταση στη συνεργασία τους.

Η στροφή της Χάρις Αλεξίου στην υποκριτική

Η Χάρις Αλεξίου τα τελευταία χρόνια έχει ακολουθήσει μια διαφορετική καλλιτεχνική πορεία, αφήνοντας πίσω τις ζωντανές εμφανίσεις ως τραγουδίστρια και επιστρέφοντας στην υποκριτική, μια πλευρά της διαδρομής της που είχε ήδη υπάρξει στο παρελθόν.

Η παρουσία της σε δουλειές όπως το Maestro, αλλά και οι θεατρικές της συνεργασίες, έχουν αναδείξει αυτό το νέο κεφάλαιο στην πορεία της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι κοινές εμφανίσεις της με τον Κώστα Μπερικόπουλο, με τον ίδιο να περιγράφει μια σχέση συνεργασίας που έχει αποκτήσει διάρκεια και προσωπικό τόνο.

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ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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MAESTRO
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STUDIO ΣΤΙΣ 3
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