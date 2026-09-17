Μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA το πρωί της Πέμπτης, γνωστός αθλητικογράφος αναφέρθηκε τόσο στη μεταφορά του βιβλίου του στη μικρή οθόνη όσο και στη συμμετοχή της κόρης του στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα. Όπως είπε ο Μένιος Σακελλαρόπουλος: «Παίζει και η κόρη μου. Κάνει έναν μικρό ρόλο κι είναι η πρώτη της φορά. Τελείωσε τη σχολή της τον Ιούνιο».

Η Κορίνα Σακελλαροπούλου συμμετέχει στη νέα δραματική σειρά του Mega, πραγματοποιώντας το πρώτο της τηλεοπτικό βήμα σε μια παραγωγή με ιδιαίτερη προσωπική φόρτιση για την οικογένειά της, καθώς βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του πατέρα της, Μένιου.

Η σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα στηρίζεται στο βιβλίο του καταξιωμένου αθλητικογράφου Μένιου Σακελλαρόπουλου

Η συναισθηματική του φόρτιση κορυφώθηκε, όπως αποκάλυψε, στην avant premiere της σειράς. «Προχθές είχαμε την avant premiere και, μόλις ξεκίνησε, με έπιασαν τα κλάματα και δεν μπορούσα να σταματήσω. Έχω γράψει 23 βιβλία, έχουν πρηστεί τα δάχτυλά μου από το γράψιμο. Είναι, λοιπόν, το πρώτο παιδάκι που βγαίνει έξω κι η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη, γιατί ξαφνικά βλέπεις τους χάρτινους ήρωες να είναι μπροστά σου και να κινούνται», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε ο Μένιος Σακελλαρόπουλος για την πρώτη του σειρά

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αποδόθηκε ένας από τους βασικούς ήρωες του έργου, ο Μανούσος, που στη σειρά υποδύεται ο Βασίλης Μπισμπίκης. «Όταν είδα τον Μανούσο στη σειρά, τον οποίο υποδύεται ο Βασίλης Μπισμπίκης, ένιωσα ότι είναι ο κανονικός Μανούσος. Το συναίσθημα είναι πολύ έντονο», ανέφερε.

Παράλληλα, μίλησε και για τον κίνδυνο που συνοδεύει κάθε μεταφορά λογοτεχνικού έργου στην τηλεόραση, εξηγώντας ότι το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα ελεγχόμενο από τον συγγραφέα. «Έχουν γίνει “σφαγές” βιβλίων. Υπάρχουν βιβλία που γίνονται σειρές και σφαγιάζονται. Αυτό δεν είναι πάντα στο χέρι σου, γιατί εσύ δίνεις το βιβλίο και μετά το παίρνει ο σεναριογράφος και το ντύνει», σημείωσε.

Η Κορίνα Σακελλαροπούλου κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική /Φωτογραφία Instagram

Η Κορίνα Σακελλαροπούλου και η πορεία προς την υποκριτική

Η Κορίνα Σακελλαροπούλου έχει ξεκινήσει ήδη τη δική της διαδρομή στον χώρο της υποκριτικής, έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Ελληνική Φιλολογία στην Πάτρα και στη συνέχεια τη φοίτησή της στην Ανώτερη Δραματική Σχολή Θεατρικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας Ιάκωβος Καμπανέλλης. Γεννήθηκε στην Αθήνα, όμως έζησε για σημαντικό διάστημα στην Πάτρα, όπου έκανε και τα πρώτα της θεατρικά βήματα μέσα από παιδικές παραστάσεις.

Σε παλιότερη συνέντευξή της στη RealNews είχε περιγράψει πώς γεννήθηκε η σχέση της με την τέχνη: «Από μικρό παιδί, όταν πήγαινα στο θέατρο ή όταν έβλεπα ταινίες και μιούζικαλ, μαγευόμουν από τις ιστορίες που δραματοποιούνταν μπροστά μου. Ήθελα να συμμετέχω σε οτιδήποτε καλλιτεχνικό. Στο σχολείο ήμουν σε θεατρικές ομάδες, στη χορωδία κι έκανα χορό πολλά χρόνια».

Για τη διαδρομή των σπουδών της και την επιλογή να ακολουθήσει οργανωμένα την υποκριτική, είχε δηλώσει: «Αποφοίτησα από την ανώτερη δραματική σχολή θεατρικής τέχνης Αγίας Βαρβάρας Ιάκωβος Καμπανέλλης. Είναι μία ιστορική σχολή. Σπουδάσα ελληνική φιλολογία στην Πάτρα, πήρα το πτυχίο μου και επέστρεψα στην Αθήνα όπου ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με το θέατρο».

Οι γονείς της, Μένιος Σακελλαρόπουλος και Αγγελική Χατζηστυλιανού, γνώριζαν από νωρίς την επιθυμία της να ασχοληθεί με την τέχνη. Όπως έχει αναφέρει η ίδια, τη στήριξαν στην επιλογή της. «Μου έλεγαν: “Κάνε αυτό που ονειρεύεσαι, κυνήγησέ το κι αν εργαστείς σκληρά, θα έχεις κάτι να περιμένεις στη ζωή σου”. Αυτό κάνω κι εγώ», είχε δηλώσει.

Το κάστινγκ για τα Δύο Μαύρα Πουκάμισα και τα πρώτα γυρίσματα

Η συμμετοχή της Κορίνας Σακελλαροπούλου στα Δύο Μαύρα Πουκάμισα προέκυψε έπειτα από κάστινγκ, όπως έχει η ίδια εξηγήσει, κι όχι ως δεδομένη εξέλιξη λόγω της συγγένειάς της με τον συγγραφέα του βιβλίου. Τα πρώτα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη, σε μια περίοδο που συνέπεσε με την ολοκλήρωση των σπουδών της στη δραματική σχολή.

Για αυτή τη συγκυρία είχε πει: «Ο πατέρας μου έγραψε αυτό το βιβλίο πριν από μία δεκαετία. Αυτή η όμορφη ιστορία γίνεται σειρά και ήθελα πολύ να συμμετάσχω. Είναι μεγάλη μου τιμή. Έκανα κάστινγκ και επιλέχθηκα για έναν όμορφο ρόλο».

Επίσης είχε περιγράψει τα συναισθήματά της από τη μετάβαση από τη σχολή στα γυρίσματα: «Έζησα μία εβδομάδα με αντιφατικά συναισθήματα. Από τη μία ολοκλήρωσα τις θεατρικές σπουδές μου και υπήρχε χαρά και συγκίνηση στις τελευταίες παραστάσεις με τους συμφοιτητές μου και από την άλλη ετοίμαζα τις αποσκευές μου για τα πρώτα γυρίσματα σε τηλεοπτική σειρά. Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό».

Για τον Μένιο Σακελλαρόπουλο η προβολή της σειράς συνδέεται με τη μεταφορά ενός δικού του μυθιστορηματικού κόσμου στην οθόνη.