Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της στη Θεσσαλονίκη, με συνεχόμενες παρατάσεις, εντυπωσιακή προσέλευση θεατών, με βραβεύσεις και θερμές κριτικές, η μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Αυτή η νύχτα μένει» έρχεται τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Μια παράσταση που φωτίζει με ένταση και συγκίνηση τον παλμό της ελληνικής νύχτας, τις ιστορίες και τις διαδρομές ανθρώπων που αγάπησαν, ονειρεύτηκαν και έζησαν ανάμεσα στη λάμψη της σκηνής και τις σκιές της. Πρεμιέρα: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ, Αστέριος Πελτέκης, υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος του Θάνου Αλεξανδρή, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας. Η παράσταση «ταξιδεύει» το κοινό στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, σε μια εποχή όπου η αισιοδοξία της μεταπολίτευσης, η οικονομική ευημερία και η λάμψη της νύχτας συνυπήρχαν με τη μοναξιά, τις υπερβολές και τις βαθιές κοινωνικές αντιφάσεις.

Με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, σκηνικά της Φρόσως Λύτρα, κοστούμια του Νίκου Χαρλαύτη, χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου, τους φωτισμούς του Στέλιου Τζολόπουλου και με τη συμμετοχή ενός πολυπληθούς θιάσου ηθοποιών, μουσικών και χορευτών και μια σκηνική αφήγηση που ισορροπεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και την τρυφερότητα, η παραγωγή ανασύρει την ατμόσφαιρα των νυχτερινών κέντρων μιας ολόκληρης εποχής: τα φώτα, τα λουλούδια, τα τραγούδια, τους μουσικούς, τους θαμώνες και όλους εκείνους που έζησαν στις παρυφές της κοινωνίας, αναζητώντας μια θέση στο όνειρο.

Πρωταγωνιστεί ο Παναγιώτης Πετράκης, ενώ ο καταξιωμένος χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου εμφανίζεται σε έναν ρόλο-έκπληξη. Ξεχωριστή παρουσία αποτελεί και η συμμετοχή του ίδιου του συγγραφέα, Θάνου Αλεξανδρή, στη σκηνική μεταφορά του έργου του.

Η παράσταση «Αυτή η Νύχτα μένει» στην απονομή των 15ων Θεατρικών Βραβείων Θεσσαλονίκης απέσπασε τα βραβεία: Καλύτερη παράσταση (Αστέριος Πελτέκης), καλύτερη σκηνοθεσία (Αστέριος Πελτέκης), καλύτερου ερμηνευτικού συνόλου (Αστέριος Πελτέκης), καλύτερη μουσική (Σταμάτης Κραουνάκης), καλύτερα σκηνικά (Φρόσω Λύτρα) και καλύτεροι φωτισμοί (Στέλιος Τζολόπουλος).

Η λάμψη και το σκοτάδι της νύχτας, οι ανθρώπινες σχέσεις που κινούνται ανάμεσα στην τρυφερότητα και την απελπισία, η ανάγκη για αναγνώριση, αποδοχή και αγάπη συνθέτουν έναν κόσμο που εξακολουθεί να συνομιλεί με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Το έργο «Αυτή η νύχτα μένει» μιλά για εκείνη τη λεπτή γραμμή όπου το όνειρο συναντά την επιβίωση, όπου η τέχνη συναντά τη ζωή και οι προσωπικές ιστορίες αποκτούν συλλογική μνήμη.

Τον Σεπτέμβριο, το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια από τις σημαντικές παραγωγές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σε μια παράσταση που συνδυάζει τη δύναμη του θεάτρου με τη ζωντανή μουσική και τη συγκίνηση μιας ιστορίας διαχρονικής.

«Αυτή η νύχτα μένει» είναι μια παράσταση-ωδή στους ανθρώπους που έζησαν στα όρια, σε όσους αγάπησαν χωρίς μέτρο και πλήρωσαν το τίμημα των επιλογών τους. Μια μουσικοθεατρική εμπειρία που υπενθυμίζει πως, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, κάποιες νύχτες δεν μένουν ποτέ πίσω — μένουν στη μνήμη μας για πάντα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Μια δημοσιογράφος πασχίζει να ανακαλύψει στοιχεία για τον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης, στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80 και του ’90, τότε που οι άνθρωποι της μεταπολιτευτικής περιόδου έβλεπαν μια καλύτερη ζωή να ανοίγεται μπροστά τους.

Ένας ηθοποιός κατρακυλάει από την υψηλή τέχνη στον κόσμο της νύχτας και των σκυλάδικων. Κατρακυλάει ή απογειώνεται; Πώς βιώνει το ταξίδι αυτό με τα εφόδια που κουβαλάει, σε μια σκοτεινή πραγματικότητα όπου οι άνθρωποι αφήνουν τα πάθη τους να αναδύονται αχαλίνωτα, για να επιστρέψουν το πρωί στις καθημερινές τους ζωές; Γνωρίζει τους νόμους της νύχτας και επιβιώνει στα όρια της απόλαυσης και της καταστροφής. Εκεί που οι αντιστάσεις χαλαρώνουν και που οι πελάτες εμφανίζουν τον αληθινό τους εαυτό.

Το Αυτή η νύχτα μένει του Θάνου Αλεξανδρή, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994. Στο βιβλίο αποτυπώνεται η προσωπική εμπειρία του συγγραφέα, όταν αναγκάστηκε να εργαστεί σε νυχτερινά κέντρα. Απολαμβάνοντας τη διαδρομή αυτή, ο Αλεξανδρής καταθέτει έναν πλούτο εμπειρίας, που μέσα από μαρτυρίες και πραγματικά γεγονότα μας δίνουν ένα πολύτιμο υλικό για την κοινωνική πραγματικότητα της επαρχίας μέσα από τη νυχτερινή ζωή της. Δεν είναι τυχαίο που η Μαλβίνα Κάραλη χαρακτήρισε το βιβλίο ως μια «εμπεριστατωμένη κοινωνιολογική μαρτυρία για τον ευρύ χώρο που λέγεται ελληνικό σκυλάδικο». Οι νομικές σπουδές του συγγραφέα και η εκπαίδευσή του στη δραματική σχολή του Κάρολου Κουν, του έδωσαν τα εργαλεία, όχι μόνο να περιγράψει αυτά που έζησε αλλά και να τα αποτυπώσει με απόσταση και νηφαλιότητα.

Στο βιβλίο βασίστηκε η ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου το 2000, που απέσπασε μεταξύ άλλων και το δεύτερο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την εκπληκτική μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Το 2016 μεταφέρθηκε στο θέατρο σε σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή και το 2022 έγινε τηλεοπτική σειρά στον Alpha.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θεατρική απόδοση -Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης, Πρωτότυπη σύνθεση- Μουσική επιμέλεια: Σταμάτης Κραουνάκης, Εικαστική σύνθεση και εγκατάσταση: Φρόσω Λύτρα, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Χορογραφίες: Δημήτρης Παπάζογλου, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Βοηθός φωτιστής: Στάθης Φρούσσος*, Ενορχήστρωση- Μουσική διδασκαλία: Πάνος Κοσμίδης, Videos visuals: Γρηγόρης Αποστολόπουλος DADA ART, Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή, Συνεργάτις σκηνογράφος ενδυματολόγος: Δανάη Πανά, Βοηθός μουσικής διδασκαλίας: Παναγιώτης Μπάρλας, Βοηθός χορογράφου: Αναστασία Κελέση, Οργάνωση παραγωγής: Αλέξης Τζίμας, Φωτογραφίες: Mike Rafail | That long black cloud

*βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Χριστίνα Γεωργιάδου

ΔΙΑΝΟΜΗ

Nίνα Ακτύπη (Λέλα Μοντέλα, Μπαλέτο ‘Ηρωα, Λόλα, Κυρία στο τηλέφωνο, Λουλουδού, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Θάνος Αλεξανδρής (Μετρ, Οδηγός ταξί, Οδηγός Κτελ, Μπάρμαν, Τραγουδιστής), Αντώνης Αντωνάκος (Μπράβος Ρίτας, Μεθυσμένος πελάτης, Πελάτης βιντεοκλάμπ, Αφεντικό νυχτερινού κέντρου, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Εύα Βάρσου (Δημοσιογράφος), Νίκος Γεωργάκης (Κύριος Σούλης, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Ρεσεψιονίστας Ξενοδοχείου, Σουβλατζής), Θανάσης Δισλής (Τηλεπαρουσιαστής, Καφετζής, Άντρας στα Τρίκαλα, Κομπέρ, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα), Ζωή Ευθυμίου (Φανή Βλάχα, Μπαλέτα ‘Ηρωα, Σερβιτόρα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Κοπέλα στο τηλέφωνο, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Χριστίνα Ζαχάρωφ (Άννα Λάβα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Άννα, Στέλλα, Γραμματέας Αλεπουδέλη), Στέλιος Καλαϊτζής (Αφεντικό νυχτερινού κέντρου Gigi, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Άντρας στα Τρίκαλα), Σοφία Καλεμκερίδου (Ρίτα, Νίτσα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Φρόσω), Γιάννης Καραμφίλης (Παυλάρας, Μουσικός σε νυχτερινά κέντρα, Σκηνοθέτης σε ακρόαση, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Θάνος Κοντογιώργης (Σερβιτόρος καφενείου, Αλεπουδέλης, Τζέλλας, Μπράβος, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Χριστίνα Κωνσταντινίδου (Λίτσα, Μπαλέτο Μάριου και ‘Hρωα, Κυρία Κούλα, Κυρία στο τηλέφωνο, Σύζυγος μαγαζάτορα, Βοηθός μόδιστρου, Λουλουδού), Χρήστος Μαστρογιαννίδης (Νώντας, Μουσικός σε νυχτερινά κέντρα, Θαμώνας Καφενείου, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα, Μπάρμαν, Φαντάρος), Ιωάννης Μόχλας (Μπράβος σε νυχτερινό κέντρο, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Περαστικός, Δισκοπώλης, Ποδοσφαιρικός παράγοντας, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα), Κατερίνα Μπουλούμη (Λίτσα Δεσμώτισσα, Μητέρα Ήρωα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Κυρία στο τηλέφωνο, Μπαλέτο Ήρωα), Δημήτρης Παπάζογλου (Μάριος), Παναγιώτης Πετράκης (Ήρωας), Βασιλική Ρέινα (Ηρωδιάδα, Κοπέλα ακρόασης, Μπαλέτο Ήρωα, Μπαλέτο Μάριου, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Κώστας Σαντάς (Αφεντικό νυχτερινού κέντρου, Κυρ- Νώντας), Εύη Σαρμή (Μαρίνα), Πηνελόπη Σεργουνιώτη (Κατερίνα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Γιάννης Τσάτσαρης (Δημήτρης Κοντός, Μπάρμαν, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα)

ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ

Αναστασία Κελέση (Καμαριέρα, Λουλουδού, Μπαλέτο σε νυχτερινό κέντρο, Χορεύτρια Οριεντάλ, Παρουσιάστρια, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Γιάννης Μάρτος (Σερβιτόρος, Θαμώνας Καφενείου, Μπαλέτο σε νυχτερινό κέντρο, Χορευτής Ταγκό, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα)

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ:

Τραϊανός Αλμπανούδης (μπάσο), Παναγιώτης Μπάρλας (πιάνο), Παύλος Παφρανίδης (μπουζούκι), Ζωγράφος Σταυρίδης (ακορντεόν)

Συμμετέχουν επίσης: Αναστασία Βαβδινού, Μαρία Μπάρτζου, Αργυρώ Μπουντή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Πρεμιέρα: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

Διάρκεια παραστάσεων: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες παραστάσεων: Τετάρτη: 19:00, Τρίτη - Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο: 21:00, Κυριακή: 19:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΟ 30 ευρώ,

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 25 ευρώ,

ΖΩΝΗ Α΄ 20 ευρώ,

ΖΩΝΗ Β΄ 18 ευρώ,

ΖΩΝΗ Γ΄ 15 ευρώ,

ΖΩΝΗ Δ΄ & ΕΞΩΣΤΗΣ 12 ευρώ,

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 8 ευρώ,

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό(έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς κινητικά προβλήματα):

Α’ ΖΩΝΗ: 15 ευρώ,

Γ’ ΖΩΝΗ: 13 ευρώ

Ομαδικό εισιτήριο: 20% έκπτωση ανά ζώνη ( άνω των 20 ατόμων)

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΘΒΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λένα Ευαγγέλου - Μαρία Γουγουτσά - Έφη Τσαμπάζη

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