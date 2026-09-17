Χανιά: Ξέχασαν παιδάκια νηπιαγωγείου σε σχολικό για 5 ώρες

Ένα σοβαρό περιστατικό που αφορά δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών σημειώθηκε σε χωριό των Χανίων, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αντιδράσεις από γονείς της περιοχής.

Τα δύο παιδιά, μαθητές του τοπικού νηπιαγωγείου, επέβαιναν το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου. Πέντε περίπου ώρες μετά βρέθηκαν «ξεχασμένα» μέσα στο σχολικό που ήταν παρκαρισμένο από το πρωί μέχρι να ξαναεκτελέσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν γονέας πήγε στο σχολείο για να δώσει φαγητό στο παιδί του, το οποίο επρόκειτο να παραμείνει για πρώτη φορά στο ολοήμερο πρόγραμμα. Όταν πληροφορήθηκε πως το παιδί δεν είχε εμφανιστεί στο νηπιαγωγείο, ξεκίνησε η αναζήτησή του.

Λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, ο οδηγός κατευθύνθηκε στο σημείο όπου είχε σταθμεύσει το λεωφορείο. Εκεί διαπίστωσε ότι δεν έλειπε μόνο ένα παιδί, αλλά δύο. Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων στο zarpanews.gr, τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένα και σε κακή κατάσταση μετά την πολύωρη παραμονή τους μέσα στο όχημα.

«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες θα μπορούσαν να είχαν κάνει την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη. Γονείς σχολίασαν ότι η σχετικά δροσερή ημέρα λειτούργησε ανακουφιστικά, καθώς διαφορετικές θερμοκρασίες μέσα σε ένα κλειστό λεωφορείο θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επιπλέον κινδύνους.

«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» διερωτήθηκε μια ακόμη γονέας.

Η απάντηση του ΚΤΕΛ

Από την πλευρά του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, το περιστατικό επιβεβαιώθηκε. Όπως αναφέρθηκε, η συνοδός απομακρύνθηκε από τη συγκεκριμένη θέση και αναμένεται να αντικατασταθεί. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν αποκοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκε κατά την αποβίβαση.