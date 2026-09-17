Τραγωδία στην Κοζάνη: 16χρονη μαθήτρια έβαλε τέλος στη ζωή της σε σχολείο

Το κορίτσι βρέθηκε στις τουαλέτες του 1ου ΓΕΛ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό περιστατικό στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης: 16χρονη μαθήτρια βρέθηκε απαγχονισμένη στις τουαλέτες του σχολείου.
  • Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν.
  • Η 16χρονη φέρεται να είχε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.
  • Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς είναι σοκαρισμένοι από το περιστατικό.
  • Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου της.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σήμερα το 1ο ΓΕΛ Κοζάνης, όταν εντοπίστηκε μια 16χρονη στις τουαλέτες του σχολείου χωρίς τις αισθήσεις της. 

Χαϊδάρι: Κέρδισε τη «μάχη» η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη στις τουαλέτες του σχολείου. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε στο σχολείο, μεταφέροντάς τη στο Μαμάτσειο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επαναφέρουν το κορίτσι, όμως δυστυχώς ήταν αργά. 

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη

Η 16χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης δηλώνουν σοκαρισμένοι από το πρωτοφανές για την περιοχή περιστατικό.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου της μαθήτριας.

 

 

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