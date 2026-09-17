Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σήμερα το 1ο ΓΕΛ Κοζάνης, όταν εντοπίστηκε μια 16χρονη στις τουαλέτες του σχολείου χωρίς τις αισθήσεις της.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη στις τουαλέτες του σχολείου. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε στο σχολείο, μεταφέροντάς τη στο Μαμάτσειο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επαναφέρουν το κορίτσι, όμως δυστυχώς ήταν αργά.

Η 16χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης δηλώνουν σοκαρισμένοι από το πρωτοφανές για την περιοχή περιστατικό.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου της μαθήτριας.