Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη

Φοιτούσε στο ειδικό σχολείο της πόλης - Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας

15.01.26 , 16:03 Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη
Ελλαδα
Πηγή: evima.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πένθος βύθισε τη Χαλκίδα η είδηση του θανάτου μιας 13χρονης μαθήτριας, έπειτα από γρίπη

Πρόκειται για τη μικρή Κάτια, που φοιτούσε στο Ειδικό Σχολείο της Χαλκίδας. Η είδηση του θανάτου της έχει βυθίσει σε βαθιά θλίψη την τοπική κοινωνία, τη σχολική κοινότητα, τους συμμαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως την οικογένειά της.

Χαλκίδα: Τι δείχνουν οι σημειώσεις στα βιβλία του 15χρονου που αυτοκτόνησε

Η Κάτια, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, ήταν ένα παιδί γεμάτο ζωή και δύναμη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε μετά από λοίμωξη από γρίπη, με επιπλοκές που κατέστησαν μοιραίες.

Σύμφωνα με το evima.gr, οι συμμαθητές της και οι δάσκαλοί της περιγράφουν την Κάτια ως ένα παιδί γεμάτο φως, με ένα ζεστό χαμόγελο και μια ψυχή που άγγιζε όλους όσους την γνώριζαν. Η παρουσία της στο σχολείο ήταν πάντα ξεχωριστή, καθώς έδειχνε δύναμη και θάρρος παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε καθημερινά.

Χαλκίδα: Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εξέδωσε μια συγκινητική ανακοίνωση, αναφέροντας πόσο βαθιά έχει επηρεάσει όλους η απώλειά της και τονίζοντας ότι το φως που έφερε στις ζωές των γύρω της θα συνεχίσει να ζει στη μνήμη τους. Η ανακοίνωση εκφράζει θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια και καλεί όλους να θυμούνται την Κάτια για την καρδιά και το χαμόγελό της.

Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από ΙΧ – Πήγαινε τον γιο της στο σχολείο

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».

ΧΑΛΚΙΔΑ
 |
ΓΡΙΠΗ
 |
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
