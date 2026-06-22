Χαϊδάρι: Κέρδισε Τη Μάχη Η 13χρονη Που Έπεσε Από Μπαλκόνι

Ευχάριστα είναι τα νέα για την 13χρονη μαθήτρια από το Χαϊδάρι, η οποία είχε τραυματιστεί όταν έπεσε στο κενό το μπαλκόνι του σχολείου της.

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, η ανήλικη κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και πλέον νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση της κατάστασής της.

Όπως ανέφερε, η 13χρονη κινεί τα χέρια και τα πόδια της, έχει επαφή με το περιβάλλον, αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν γύρω της και επικοινωνεί με τους γιατρούς και τους οικείους της. Παράλληλα, έχει κλείσει και η τραχειοτομή που είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της νοσηλείας της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχίσει την αποθεραπεία της.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ συνεχάρη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» για την προσπάθεια που κατέβαλε όλο αυτό το διάστημα, κάνοντας λόγο για ένα «ιατρικό θαύμα».

«Η ζωή νίκησε τον θάνατο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος στην ανάρτησή του.